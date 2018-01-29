выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 29 января 2018 года.
- Жители Кирова жалуются на нерегулярную работу общественного транспорта по вечерам.
- Снова горел исторический центр города. На этот раз - возгорание на Ленина, 57.
- Подробности о причинах блэк-аута прошедших выходных.
- Наш новый "День в истории". 1977 год. В Кирове и Нолинске побывал легендарный актер Борис Чирков.
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