выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 29 января 2018 года.

- Дом на улице Мопра, пострадавший от падения крана, полностью восстановят.

- Жители Кирова жалуются на нерегулярную работу общественного транспорта по вечерам.

- Снова горел исторический центр города. На этот раз - возгорание на Ленина, 57.

- Подробности о причинах блэк-аута прошедших выходных.

- Наш новый "День в истории". 1977 год. В Кирове и Нолинске побывал легендарный актер Борис Чирков.

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