В посёлке Восточном канализационные стоки угрожают нормальной жизни местных жителей
Проблема появилась в начале 90-х - после строительства и ввода в эксплуатацию дома №9 по улице Радужной. Канализационную систему не достроили, и никаких действий со стороны ответственных лиц далее не происходило. Нечистоты стекают наружу перед домами по улице Цветочной.
СЕРГЕЙ ЧАГАЕВ, ЖИТЕЛЬ ПОС. ВОСТОЧНЫЙ:
«Устанавливается погода, у нас невозможно открыть окна, запах невозможный, невыносимо находиться в квартирах, и здесь вся эта канализация, которая течёт к нам сюда - она идёт здесь, и вот у нас насосная станция - в пределах 300 метров - там воду берём, скважина насосная, и все эти стоки уходят туда».
Ранее здесь была дорога, сейчас из-за канализационных стоков здесь образовалось болото, растёт рогоз и ивняк. В Вятку нечистоты также попадают.
АЛЕКСЕЙ ДУДИН, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«В данной проблеме, я думаю, решения существует два: либо всё-таки завершить работы по обустройству централизованной канализации и ввести к сетям города с последующим выходом в очистные, либо всё-таки обустраивать локальную выгребную яму, локальную канализацию».
Начиная с 2017 года, жители писали обращения в городскую администрацию, ответы приходили, но обещания так и не были исполнены.
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