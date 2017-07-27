В посёлке Восточном канализационные стоки угрожают нормальной жизни местных жителей

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В посёлке Восточном Котельничского района канализационные стоки угрожают нормальной жизни местных жителей. В бытовой проблеме, которую не могут решить уже не один десяток лет, попыталась разобраться Альбина Самигуллина.Проблема появилась в начале 90-х - после строительства и ввода в эксплуатацию дома №9 по улице Радужной. Канализационную систему не достроили, и никаких действий со стороны ответственных лиц далее не происходило. Нечистоты стекают наружу перед домами по улице Цветочной.Ранее здесь была дорога, сейчас из-за канализационных стоков здесь образовалось болото, растёт рогоз и ивняк. В Вятку нечистоты также попадают.Начиная с 2017 года, жители писали обращения в городскую администрацию, ответы приходили, но обещания так и не были исполнены.