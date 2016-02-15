Выставка "Счастливое детство" в музее "Вятский самовар"
3 февраля 2017 15:24 | Просмотров: 158 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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Лыжник и лыжница, девочка со снежком, ребенок на катке - детские образы Галины Столбовой очень разные и вместе с тем они так похожи. Все они притягивают своей теплотой, наивностью и простотой. Передают самые яркие и дорогие моменты из мира детства. Серия фарфоровых фигурок так и называется "Счастливое детство".
ЕВГЕНИЙ КОМАРОВ, ОСНОВАТЕЛЬ МУЗЕЯ "ВЯТСКИЙ САМОВАР":
«В послевоенное время важно было дать понять всем, что у нас в стране не может быть другого, кроме как счастливого детства. И судя по всему, Галине Сергеевне было дано задание воплотить эту идею. С чем она справилась на все 100%. Мы можем посмотреть и проникнуться этими работами и посмотреть, насколько был талантливый скульптор, талантливый художник».
Галина Столбова родилась в Вятской губернии. После окончания техникума переехала в Ленинград. Училась в Академии художеств, потом о ее судьбе и творчестве долгое время ничего не было известно. Пока в 49 году она не пришла работать на ЛФЗ, где практически сразу получила особое предложение. На заводе еще до войны была разработана скульптурная группа под названием "Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство". На ней Иосиф Виссарионович был изображен с тремя детьми. И одного мальчика нужно было убрать. Без нарушения художественной ценности композиции.
НАДЕЖДА ЕГОРОВА, ДИРЕКТОР МУЗЕЯ "ВЯТСКИЙ САМОВАР":
«Для того, чтобы у зрителей не возникало ненужных параллелей с настоящей семьей Сталина, его тремя детьми, как известно, у Сталина было три сына и дочь. Старший сын погиб в немецком плену. Галина Столбова справилась с этой задачей. Центральный мальчик с аэропланом был убран, а сама фигура Сталина отзеркалена для придания скульптуре более гармоничного вида».
Одна из первых работ и стала самой знаковой, определив творческий путь Галины Столбовой. После этого скульптор начала работать над серией фигурок "Счастливое детство", которые впоследствии еще долго тиражировались. Сотрудники музея уверены, что имя талантливого мастера было незаслуженно забыто на ее малой родине. Произведения Галины Столбовой до сих пор популярны в России и высоко ценятся коллекционерами.
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