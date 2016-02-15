Выставка "Счастливое детство" в музее "Вятский самовар"

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В музее "Вятский самовар" на улице Преображенской сегодня можно вновь пережить счастливые моменты детства. Их запечатлела в фарфоре наша землячка Галина Столбова, всю жизнь, проработавшая на ленинградском фарфоровом заводе. Работы талантливой художницы увидела Милана Поварницина.Лыжник и лыжница, девочка со снежком, ребенок на катке - детские образы Галины Столбовой очень разные и вместе с тем они так похожи. Все они притягивают своей теплотой, наивностью и простотой. Передают самые яркие и дорогие моменты из мира детства. Серия фарфоровых фигурок так и называется "Счастливое детство".Галина Столбова родилась в Вятской губернии. После окончания техникума переехала в Ленинград. Училась в Академии художеств, потом о ее судьбе и творчестве долгое время ничего не было известно. Пока в 49 году она не пришла работать на ЛФЗ, где практически сразу получила особое предложение. На заводе еще до войны была разработана скульптурная группа под названием "Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство". На ней Иосиф Виссарионович был изображен с тремя детьми. И одного мальчика нужно было убрать. Без нарушения художественной ценности композиции.Одна из первых работ и стала самой знаковой, определив творческий путь Галины Столбовой. После этого скульптор начала работать над серией фигурок "Счастливое детство", которые впоследствии еще долго тиражировались. Сотрудники музея уверены, что имя талантливого мастера было незаслуженно забыто на ее малой родине. Произведения Галины Столбовой до сих пор популярны в России и высоко ценятся коллекционерами.