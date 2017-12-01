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Новости / Культура

Кировский кукольный театр готовится к сладкой премьере

Сегодня, 11:56 | Просмотров: 14 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Кировский кукольный театр готовится к сладкой премьере. Спектакль под названием «Принцесса Карамелька» зрители увидят в конце марта.

Принцесса карамелька, по словам режиссера Алёны Лысовой, должна понравиться и детям, и взрослым. История, в которой есть все сказочные ингредиенты: приключения, любовь, дружба, развернется в масштабах одной большой кондитерской.

Кировский кукольный театр готовится к сладкой премьереАЛЁНА ЛЫСОВА, РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК:
«Спектакль будет 3+. Работая с детьми, я знаю, что все девочки, несмотря на все времена, они всегда мечтают быть принцессами, а мальчики отважными и храбрыми принцами, которые спасают своих принцесс».
 
 
Отчего именно принцу Коржику придется спасать принцессу-карамельку, режиссер спектакля нам, конечно не рассказала. Сейчас известно только то, что спектакль создается по мотивам народной чешской сказки, которую изменили и адаптировали под самых юных зрителей.

Кировский кукольный театр готовится к сладкой премьереЕКАТЕРИНА ДАВЫДОВА, ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК:
«Обрамление было достаточно взрослое. И когда я Алене сказала, Алёна это такая сладкая пьеса, это два хэппи энда, это весело всем — и детям и взрослым! Ну, прямо хочется, чтобы куклы выскакивали из коробки с зефиром. Она говорит — в чем же дело? - давай перепишем ее, переделаем».
 
 
Сейчас сотрудники театра активно трудятся над созданием кукол, декораций и костюмов. Актеры готовятся к первой читке ролей. Премьера спектакля запланирована на 31 Марта.


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