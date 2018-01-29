В Кирове прошел вечер, посвященный писателю Максиму Горькому

В этом месяце отмечается 150 лет со дня рождения писателя Максима Горького. В Кирове прошел литературный вечер, посвященный классику пролетарской литературы. Что связывало писателя с Вяткой? И чему современный читатель может поучиться у героев Горького?
Максим Горький - знаменитейший советский писатель, увековеченный в названиях городов, улиц, самолетов. Он почти исчез из культурного обихода в постсоветскую эпоху. Много лет его превозносили как «буревестника революции», преданного приверженца и пропагандиста коммунистических идей, а потом за это же осуждали. Между тем он никогда не был стопроцентным большевиком.
АЛЛА УВАРОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА:
«Горький, по-моему, достаточно значимый писатель для любых граждан нашей страны. Он показывал жизнь любых людей нашей страны, босяков, которые пытаются выбраться со дна наружу».
Конечно, Горький писал не только и не столько о босяках, сколько о том, что значит оставаться человеком в любых обстоятельствах. "Человек - это звучит гордо" - знаменитая фраза из пьесы "На дне", давно стала крылатой. На литературном вечере поговорили и о полной драматизма дружбе Горького с Шаляпиным, которая закончилась разрывом отношений: Горький вернулся в Советскую Россию, Шаляпин остался в эмиграции.
АНГЕЛИНА СИТНИКОВА, СОТРУДНИЦА БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО:
«Горький имел огромное влияние на Шаляпина. И, наоборот, для Горького было важно мнение великого певца. Он читал ему свои произведения».
В 1894 году Горький побывал в Вятке, он навестил находящегося в ссылке революционера Тимофея Франжоли. В наш город писатель приплыл по реке на пароходе, принадлежавшем купцу Булычеву. Впоследствии, Горький создаст пьесу "Егор Булычев и другие", где купец стал прототипом главного героя. Дом Тимофея Франжоли, у которого в гостях бывал пролетарский писатель, был сломан еще в начале 1970-х, не осталось и памятника Горькому в саду у бывшего кинотеатра Октябрь. И все же, в Кирове есть улица и библиотека, которые носят имя великого писателя. В память о 150-летии классика в ближайшее время в библиотеке Горького пройдет встреча с историком и краеведом Антоном Касановым, который подробно расскажет о связях писателя с нашим городом.
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