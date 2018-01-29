В Кирове прошел вечер, посвященный писателю Максиму Горькому

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«Горький, по-моему, достаточно значимый писатель для любых граждан нашей страны. Он показывал жизнь любых людей нашей страны, босяков, которые пытаются выбраться со дна наружу».

«Горький имел огромное влияние на Шаляпина. И, наоборот, для Горького было важно мнение великого певца. Он читал ему свои произведения».

В этом месяце отмечается 150 лет со дня рождения писателя Максима Горького. В Кирове прошел литературный вечер, посвященный классику пролетарской литературы. Что связывало писателя с Вяткой? И чему современный читатель может поучиться у героев Горького?Максим Горький - знаменитейший советский писатель, увековеченный в названиях городов, улиц, самолетов. Он почти исчез из культурного обихода в постсоветскую эпоху. Много лет его превозносили как «буревестника революции», преданного приверженца и пропагандиста коммунистических идей, а потом за это же осуждали. Между тем он никогда не был стопроцентным большевиком.Конечно, Горький писал не только и не столько о босяках, сколько о том, что значит оставаться человеком в любых обстоятельствах. "Человек - это звучит гордо" - знаменитая фраза из пьесы "На дне", давно стала крылатой. На литературном вечере поговорили и о полной драматизма дружбе Горького с Шаляпиным, которая закончилась разрывом отношений: Горький вернулся в Советскую Россию, Шаляпин остался в эмиграции.В 1894 году Горький побывал в Вятке, он навестил находящегося в ссылке революционера Тимофея Франжоли. В наш город писатель приплыл по реке на пароходе, принадлежавшем купцу Булычеву. Впоследствии, Горький создаст пьесу "Егор Булычев и другие", где купец стал прототипом главного героя. Дом Тимофея Франжоли, у которого в гостях бывал пролетарский писатель, был сломан еще в начале 1970-х, не осталось и памятника Горькому в саду у бывшего кинотеатра Октябрь. И все же, в Кирове есть улица и библиотека, которые носят имя великого писателя. В память о 150-летии классика в ближайшее время в библиотеке Горького пройдет встреча с историком и краеведом Антоном Касановым, который подробно расскажет о связях писателя с нашим городом.