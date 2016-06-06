В филармонии прошел концерт "Дети играют с оркестром"
Юная пианистка Вера Русских за 3 года обучения музыке уже является лауреатом различных конкурсов и фестивалей. Ей всего 9 лет, а она - лучшая из лучших. На концерте Вера выступала самая первая и ни капли не волновалась. Кроме занятий на фортепиано девочка поёт в хоре, и успешно выступает в его составе на различных конкурсах. Она собирается и дальше заниматься творчеством, и, возможно, свяжет с этим свою жизнь.
ВЕРА РУССКИХ, ПИАНИСТ:
«Я, если смогу как-нибудь, может быть в другом городе хочу поучаствовать в каких-нибудь концертах там, конкурсах».
Совместно с Вятским камерным оркестром солировали как пианисты, так и скрипачи. Зрителями стали сверстники музыкантов - дети из летних лагерей школ города. Несмотря на юный возраст, ребята внимательно слушали выступления и дружно аплодировали.
КОНСТАНТИН МАСЛЮК, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМЕНИ РАЕВСКОГО:
«Дети чему-то научились, что-то новое узнали, усовершенствовали исполнение тех пьес, которые они подготовили, и вот сегодня мы покажем, опять же, юным слушателям, насколько это хорошо получается».
Одаренным музыкантам предстоит еще несколько концертов и мастер-классов. Такая школа в Кирове проводится впервые, но у неё есть большие перспективы - в следующий раз планируется расширить круг музыкальных специальностей.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
16.12.2008
Совместный концерт Вятского камерного оркестра и первой детской музыкальной школы города Кирова
Популярные новости
09.06.2018