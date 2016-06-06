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Новости / Культура

В филармонии прошел концерт "Дети играют с оркестром"

Вчера, 15:22 | Просмотров: 146 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В рамках творческой школы для юных одаренных музыкантов в филармонии прошел концерт "Дети играют с оркестром". Мастерство исполнителей оценила Альбина Самигуллина.

Юная пианистка Вера Русских за 3 года обучения музыке уже является лауреатом различных конкурсов и фестивалей. Ей всего 9 лет, а она - лучшая из лучших. На концерте Вера выступала самая первая и ни капли не волновалась. Кроме занятий на фортепиано девочка поёт в хоре, и успешно выступает в его составе на различных конкурсах. Она собирается и дальше заниматься творчеством, и, возможно, свяжет с этим свою жизнь.

В филармонии прошел концерт "Дети играют с оркестром"ВЕРА РУССКИХ, ПИАНИСТ:
«Я, если смогу как-нибудь, может быть в другом городе хочу поучаствовать в каких-нибудь концертах там, конкурсах».

Совместно с Вятским камерным оркестром солировали как пианисты, так и скрипачи. Зрителями стали сверстники музыкантов - дети из летних лагерей школ города. Несмотря на юный возраст, ребята внимательно слушали выступления и дружно аплодировали.

В филармонии прошел концерт "Дети играют с оркестром"КОНСТАНТИН МАСЛЮК, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР ВЯТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМЕНИ РАЕВСКОГО:
«Дети чему-то научились, что-то новое узнали, усовершенствовали исполнение тех пьес, которые они подготовили, и вот сегодня мы покажем, опять же, юным слушателям, насколько это хорошо получается».
 
Одаренным музыкантам предстоит еще несколько концертов и мастер-классов. Такая школа в Кирове проводится впервые, но у неё есть большие перспективы - в следующий раз планируется расширить круг музыкальных специальностей.


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