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В рамках творческой школы для юных одаренных музыкантов в филармонии прошел концерт "Дети играют с оркестром". Мастерство исполнителей оценила Альбина Самигуллина.Юная пианистка Вера Русских за 3 года обучения музыке уже является лауреатом различных конкурсов и фестивалей. Ей всего 9 лет, а она - лучшая из лучших. На концерте Вера выступала самая первая и ни капли не волновалась. Кроме занятий на фортепиано девочка поёт в хоре, и успешно выступает в его составе на различных конкурсах. Она собирается и дальше заниматься творчеством, и, возможно, свяжет с этим свою жизнь.Совместно с Вятским камерным оркестром солировали как пианисты, так и скрипачи. Зрителями стали сверстники музыкантов - дети из летних лагерей школ города. Несмотря на юный возраст, ребята внимательно слушали выступления и дружно аплодировали.Одаренным музыкантам предстоит еще несколько концертов и мастер-классов. Такая школа в Кирове проводится впервые, но у неё есть большие перспективы - в следующий раз планируется расширить круг музыкальных специальностей.