Открылась выставка кировского художника гобелена Нелли Зуберевой

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В Выставочном зале художественного музея открылась выставка известного в Вятке мастера художественного гобелена и текстильных композиций Нелли Зубаревой.





Философские размышления, вера, родина, деревенская жизнь - такие обширные, но настолько близкие русскому человеку темы передает на своих картинах и гобеленах Нелли Зубарева. Она отмечает юбилей. Мастер преподает в художественном училище уже 40 лет, но продолжает находить вдохновение в простых вещах.





НЕЛЛИ ЗУБАРЕВА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

«То, что я воплощаю в гобеленах, даёт мне окружающая среда, природа, где я живу - в деревне я пишу, рисую, а потом я зимой всё это через себя пропускаю и воплощаю в искусстве гобелена - так сказать, как композитор, потому что там этюдный материал, а здесь у меня уже идет образное решение вот этих работ».





Для Нелли Зубаревой все картины и гобелены любимы и дороги сердцу, но среди тех, что выставлены в музее, есть та, с которой связано нечто особенное.





НЕЛЛИ ЗУБАРЕВА, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

«У "Дорога к храму" была история. Я вот, не знаю почему, стала делать эту работу, половину сделала, а я очень тяжело заболела, у меня операции были. Мне врач говорит: "Лечить Вас нечем". Говорит: "Вся надежда на Ваш организм". Я говорю: "Вы знаете что, Вы не беспокойтесь, я сейчас делаю одну работу, называется "Дорога к храму", только половину сделала, я должна вернуться и сделать эту работу"».





На открытии выставки собрались многочисленные друзья Нелли Павловны, душевная обстановка, радушная атмосфера. Добавим, что Нелли Зубарева - единственный кировский художник, занимающийся ручным ткачеством.