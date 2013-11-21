Названы победители регионального конкурса изобразительного искусства "Я люблю Вятскую землю"

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«Конечно, нужно было раскрыть тему. Наш конкурс в этом году посвящен 170-летию Виктора Васнецова. Поэтому раскрытие темы жюри тоже оценивало. Оценивалось композиционное, световое решение, оригинальность работы».

«Тема пришла сама по себе. Мы рисовали свои родные места, Вятку и это было довольно легко нарисовать».

«Конечно, это же наша Родина, как же ее можно забывать и не рисовать».

В областном центре подвели итоги регионального конкурса изобразительного искусства "Я люблю Вятскую землю". В этом году он был посвящен 170-летию со дня рождения Виктора Васнецова.Региональный конкурс собрал более трехсот работ учащихся и студентов образовательных учреждений областного центра. В заочном этапе приняли участие юные художники из Москвы и Подмосковья. В экспозицию вошли как работы студентов, в том числе дипломные, так и рисунки дошкольников, которые делают первые шаги в изобразительном искусстве.Кира Вылегжанина представила на конкурс работу, на которой она изобразила Вятскую кунсткамеру в зимнее время. Как признался юный художник, рисовать было легко, поскольку задание видно из окна дома и всегда было можно взглянуть на натуру.А Виктория Урбан изобразила старинную вятскую деревню в лучах раннего рассвета. Эта не первая работа Вики на эту тему. В прошлом году в конкурсе ей удалось занять второе место. На этих картинах девушка не остановится и продолжит серию про наш Вятский край.На выставке представлены живописные и графические работы, скульптура, керамика и изделия декоративно-прикладного творчества. Добавим, что на церемонии подведения итогов также прошли мастер-классы от педагогов и студентов.