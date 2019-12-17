В преддверии нового года в Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка "Авторские куклы Елены Старыгиной". Ее персонажи - это всегда яркие образы. Елена Крылова пообщалась с мастерицей.По образованию журналист, по призванию мастер авторских кукол. 8 лет назад Елена Старыгина случайно увидела в интернете необычных кукол, которых не встретишь в простом магазине, с того момента и началась работа над авторскими куклами. Первая кукла мастерицы появилась в 2011 году - кукла "Поэт". За 8 лет руками мастера было создано более 150 серьезных работ.А тело куклы делается из фольги, проволоки и синтепона. Кажется, что все это очень просто, на самом деле, это кропотливая работа. Каждая кукла создается не менее трех недель. Мастерица пользуется стоматологическими, маникюрными инструментами, в ход может пойти абсолютно все, старые зубные щетки, стержень от ручки, старые ложки. А вот аксессуары для кукол, такие как очки, стулья, мечи и сабли, создает ее муж Михаил, он же является ее критиком, помощником и консультантом.В экспозиции выставки представлены портретные куклы "Екатерина 2", "Потемкин", подаренный музею "Салтыков-Щедрин", герои фильма "Питары Карибского моря", герои сказки "Курочка Ряба". Мастерица создает персонажей из сказок и фильмов, но ее любимая тема - историческая.Уникальных кукол Елены Старыгиной" можно будет увидеть в "Доме-музее Салтыкова-Щедрина" до конца января.