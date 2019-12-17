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В Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка "Авторские куклы Елены Старыгиной"

В Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка "Авторские куклы Елены Старыгиной"

Вчера, 15:04
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Елена Крылова
В Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка


В преддверии нового года в Доме-музее Салтыкова-Щедрина открылась выставка "Авторские куклы Елены Старыгиной". Ее персонажи - это всегда яркие образы.  Елена Крылова пообщалась с мастерицей.  

По образованию журналист, по призванию мастер авторских кукол. 8 лет назад Елена Старыгина случайно увидела в интернете необычных кукол, которых не встретишь в простом магазине, с того момента и началась работа над авторскими куклами. Первая кукла мастерицы появилась в 2011 году - кукла "Поэт". За 8 лет руками мастера было создано более 150 серьезных работ.

ЕЛЕНА СТАРЫГИНА, МАСТЕРИЦА:
«Работа конечно кропотливая, делается первоначально, как бы это смешно не звучало, основа берется из фольги, сначала берешь фольгу и делаешь из этой фольги подобие черепа. И потом берется пластик. И вот таким вот образом накладывается и прикладывается на фольгу».

А тело куклы делается из фольги, проволоки и синтепона. Кажется, что все это очень просто, на самом деле, это кропотливая работа. Каждая кукла создается не менее трех недель. Мастерица пользуется стоматологическими, маникюрными инструментами, в ход может пойти абсолютно все, старые зубные щетки, стержень от ручки, старые ложки. А вот аксессуары для кукол, такие как очки, стулья, мечи и сабли, создает ее муж Михаил, он же является ее критиком, помощником и консультантом.

ЕЛЕНА СТАРЫГИНА, МАСТЕРИЦА:
«Он поддерживал меня с самых первых дней, поддерживает и сейчас, часто критикует, часто у нас даже бывают творческие ссоры, но без мужа конечно я как без рук, потому что много он мне помогает и подставки, и какое-то оружие».

ЕЛЕНА КРЫЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Совсем скоро новый год и наверно один из самых главных экспонатов выставки - это Снегурочка, которая встречает посетителей выставки своей улыбкой, это одна из последних работ Елены Старыгиной».

В экспозиции выставки представлены портретные куклы "Екатерина 2", "Потемкин", подаренный музею "Салтыков-Щедрин", герои фильма "Питары Карибского моря", герои сказки "Курочка Ряба". Мастерица создает персонажей из сказок и фильмов, но ее любимая тема - историческая.

ЕЛЕНА СТАРЫГИНА, МАСТЕРИЦА:
«Костюмы, конечно же я просматриваю много литературы, смотрю исторические костюмы, и стараюсь воссоздать так, как они были при жизни».

Уникальных кукол Елены Старыгиной" можно будет увидеть в "Доме-музее Салтыкова-Щедрина" до конца января.
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