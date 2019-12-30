Мастерица из Даровского удостоена награды на фестивале по обработке дерева

Ирина Криницына из Даровского занимается резьбой по дереву и добилась немалых успехов. Ее работа была удостоена диплома Первой степени на фестивале художественной обработки дерева в Нижнем Новгороде.Ирина Криницына - уникальный человек, с тонкой творческой душой, с золотыми руками, в которых оживает буквально все. Простые повседневные вещи становятся произведениями искусства, чего уж говорить о продуманных арт-объектах. Она родилась там, где сейчас очень неспокойно - в Луганской области. Переехала жить в Даровской район в далекие 90-е, да так и осталась. Она поразилась обилию в вятских лесах всевозможных сортов дерева - материала, из которого можно, умеючи, сделать что угодно.Сейчас Ирина работает над композицией для очередного конкурса - называться она будет "Все для тебя". Задумка получилась с юмором. А в этом уже хороший задел на победу.Лучшие работы мастерицы хранятся в Даровском краеведческом музее. Один из наиболее примечательных экспонатов - пробуждение лесных духов. По сути, автор смогла увидеть в наросте на березе то, что туда уже заложила сама природа - и помогла раскрыть.Многим кажется, что освоить навык резьбы по дереву несложно. Но пример Ирины говорит о другом: настоящее мастерство приходит с опытом. С каждодневным кропотливым трудом, когда часы дни, недели и года посвящаются любимому делу, которое и становится делом всей жизни.