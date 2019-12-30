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Мастерица из Даровского удостоена награды на фестивале по обработке дерева

Мастерица из Даровского удостоена награды на фестивале по обработке дерева

Вчера, 12:36
439
Иван Швецов
Мастерица из Даровского удостоена награды на фестивале по обработке дерева


Ирина Криницына из Даровского занимается резьбой по дереву и добилась немалых успехов. Ее работа была удостоена диплома Первой степени на фестивале художественной обработки дерева в Нижнем Новгороде.

Ирина Криницына  - уникальный человек, с тонкой творческой душой, с золотыми руками, в которых оживает буквально все. Простые повседневные вещи становятся произведениями искусства, чего уж говорить о продуманных арт-объектах. Она родилась там, где сейчас очень неспокойно - в Луганской  области.  Переехала жить в Даровской район в далекие 90-е, да так и осталась. Она поразилась обилию в вятских лесах всевозможных сортов дерева - материала, из которого можно, умеючи, сделать что угодно.

ИРИНА КРИНИЦЫНА, МАСТЕРИЦА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ, РЕЗЧИЦА ПО ДЕРЕВУ:
«У нас там, где я родилась, это был большой дефицит. Там степи, а когда я приехала сюда, появилась возможность этим заниматься вплотную. Работаем в плоско-рельефной резьбе, обработка капа, обработка сувеля. Любая резьба».

Сейчас Ирина работает над композицией для очередного конкурса - называться она будет "Все для тебя". Задумка получилась с юмором. А в этом уже хороший задел на победу.

ИРИНА КРИНИЦЫНА, ХУДОЖНИЦА, МАСТЕРИЦА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ, РЕЗЧИЦА ПО ДЕРЕВУ:
«Вот это вот, я надеюсь, вы догадаетесь, что это кусочки мозга. Любая женщина выносит своему мужчине мозги. А вот лицо мужчины - спокойное, удовлетворенное. И на своих ладонях он приносит ей, что она ждет. Свое сердце или какой-то подарок».

Лучшие работы мастерицы хранятся в Даровском краеведческом музее. Один из наиболее примечательных экспонатов - пробуждение лесных духов. По сути, автор смогла увидеть в наросте на березе то, что туда уже заложила сама природа - и помогла раскрыть.

СВЕТЛАНА ПАРХАЧЁВА, ОРГАНИЗАТОР ЭКСКУРСИЙ ДАРОВСКОГО РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Особенно эту работу у нас любят дети. Взрослые находят 7-8 личин, а дети намного больше».

Многим кажется, что освоить навык резьбы по дереву несложно. Но пример Ирины говорит о другом: настоящее мастерство приходит с опытом. С каждодневным кропотливым трудом, когда часы дни, недели и года посвящаются любимому делу, которое и становится делом всей жизни.
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