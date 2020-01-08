К 75-летию Великой Победы кировчане увидят масштабную хореографическую композицию

Около тридцати артистов театра балета и учащихся школы классического танца примут участие в хореографической композиции, посвященной 75-летию Великой Победы. Для новой постановки специально из Перми приехал балетмейстер Алексей Расторгуев.Театр балета и детская школа классического танца города Кирова начинают год с постановки хореографической композиции, посвященной 75-летию Великой Победы. В новой работе на музыку "Ленинградской симфонии" Дмитрия Шостаковича раскроется трагизм человеческих судеб. Это будет своеобразный реквием, посвященный светлой памяти людей, переживших величайшую трагедию в истории.В течении трех дней балетмейстер из Перми Алексей Расторгуев будет работать над постановкой с кировскими артистами, большими и маленькими.Сам Алексей уже много лет является солистом и балетмейстером известного в Перми «Балета Евгения Панфилова». Это не первый приезд артиста в наш город, он не раз ставил постановки для кировчан и вот спустя несколько лет он снова в Кирове.22 февраля на сцене Вятской филармонии состоится традиционный февральский вечер балета, где одно из отделений будет посвящено 75-летию Великой Победы, там кировчане и смогут увидеть премьеру постановки Алексея Расторгуева.