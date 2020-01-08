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К 75-летию Великой Победы кировчане увидят масштабную хореографическую композицию

К 75-летию Великой Победы кировчане увидят масштабную хореографическую композицию

Вчера, 12:06
273
Елена Крылова
К 75-летию Великой Победы кировчане увидят масштабную хореографическую композицию


Около тридцати артистов театра балета и учащихся школы классического танца примут участие в хореографической композиции, посвященной 75-летию Великой Победы. Для новой постановки специально из Перми приехал балетмейстер Алексей Расторгуев.

Театр балета и детская школа классического танца города Кирова начинают год с постановки хореографической композиции, посвященной 75-летию Великой Победы. В новой работе на музыку "Ленинградской симфонии" Дмитрия Шостаковича раскроется трагизм человеческих судеб. Это будет своеобразный реквием, посвященный светлой памяти людей, переживших величайшую трагедию в истории.

АЛЕКСЕЙ РАСТОРГУЕВ, СОЛИСТ И БАЛЕТМЕЙСТЕР ТЕАТРА "БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА" Г.ПЕРМЬ:
«Постановка будет посвящена именно блокаде Ленинграда, как я уже говорил для меня лично вот эти фронтовые действия, которые действительно ужасны, когда едут танки, самолеты и люди гибнут в бою, это одно, а когда люди гибнут, просто находясь в кольце это жутко и это безвыходная ситуация, хотелось бы поговорить об этом».
 
В течении трех дней балетмейстер из Перми Алексей Расторгуев будет работать над постановкой с кировскими артистами, большими и маленькими.

АЛЕКСЕЙ РАСТОРГУЕВ, СОЛИСТ И БАЛЕТМЕЙСТЕР ТЕАТРА "БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА" Г.ПЕРМЬ:
«Если мы берем образы, то у нас будут дети - дети, у нас будут женщины - их мамы, и у нас будут мужчины солдаты, и может быть где-то мы попробуем сделать такой перевертыш, и они же будут представлять именно вот эту силу фашизма».
 
Сам Алексей уже много лет является солистом и балетмейстером известного в Перми «Балета Евгения Панфилова». Это не первый приезд артиста в наш город, он не раз ставил постановки для кировчан и вот спустя несколько лет он снова в Кирове.

НАТАЛЬЯ ЗАБОЛОТНИКОВА, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:
«Зритель очень хорошо понимает его работы, откликается, всегда восторженные отзывы, одобрение его работы, поэтому всегда, когда мы приглашаем его, он находит общий язык и с нашими артистами, с детьми, ну и конечно со зрителями в будущем».
 
22 февраля на сцене Вятской филармонии состоится традиционный февральский вечер балета, где одно из отделений будет посвящено 75-летию Великой Победы, там кировчане и смогут увидеть премьеру постановки Алексея Расторгуева.
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