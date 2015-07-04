Вятскополянский завод «Молот-оружие» начинает выпуск новой продукции.

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В апреле 2017 года завод «Молот-Оружие» начнёт выпуск карабинов «Егерь».

Это - оружейная классика для ценителей охоты. Карабин предназначен для добычи среднего и крупного зверя. ​

Напомним, в настоящее время в отношении ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» (далее – ОАО «Молот») продолжается процедура конкурсного производства, введенная решением Арбитражного суда Кировской области от 30 октября 2013 года.

Процедура финансового оздоровления ОАО «Молот» будет осуществлена в соответствии с федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» с соблюдением специальных условий для стратегических предприятий. Данный Закон не предусматривает продажу имущества стратегической организации, составляющего его производственный комплекс, по отдельности.

Отдельно в 17 лотов было выделено непрофильное имущество, которое не задействовано в деятельности производственного комплекса ОАО «Молот»: склады, нежилые помещения, незадействованные коммуникации и т.д., что не окажет никакого негативного влияния на деятельность предприятия, не приведет к приостановке производства и сокращению численности персонала.

Ситуация с ОАО «Молот» остается на контроле Правительства Кировской области.

Завод работает над расширением модельного ряда изделий, а также над увеличением объема поставок на рынок гражданского, спортивного, охолощенного и его макетов. Оружие предприятия поставляется в 18 стран мира. В настоящее время ООО «Молот-Оружие» производит 26 видов нарезного оружия, 16 видов гладкоствольного и 15 видов списанного-учебного и охолощенного оружия.