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Новости / Экономика

Тарифы на перевозки в плацкартных вагонах в 2018 году проиндексироваваны не будут.

Сегодня, 12:20 | Просмотров: 104 | Версия для печати
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10 ноября 2017 года Правление ФАС РФ приняло решение о нулевой ставке индексации тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении в плацкартных и общих вагонах.
 
Иначе говоря, цены на билеты в плацкартных и общих вагонах в поездах дальнего следования останутся в 2018 году на том же уровне, что и в 2017. С учетом ежегодной инфляции это означает снижение цены на билеты.
 
Напомним, некоторое время назад пассажиры столкнулись с неожиданной проблемой: из предварительной продажи исчезли билеты в плацкарт на 2018 год. До этого ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» просили проиндексировать в 2018 году перевозки в плацкартных и общих вагонах на 3,9%. Антимонопольщики предложили уменьшить тариф на 10%.
 
В надзорных органах исходили из статистики, по которой снижение пассажиропотока в 2017 году составило 8,4%.
 
Принимая компромиссное решение о нулевой ставке индексации тарифов, ФАС РФ выдала ОАО «РЖД» поведенческие условия.
 
Железнодорожная компания должна:
 
- ввести помаршрутный учет расходов;
- сократить расходы, в том числе по долгосрочным контрактам, часть из которых была заключена без проведения торгов;
- повысить качество предоставляемых услуг;
- заключить долгосрочные контракты на закупку вагонов;
- обеспечить установление кондиционеров и биотуалетов во всех вагонах в поездах дальнего следования;
- возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поездах дальнего следования.


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