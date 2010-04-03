Тарифы на перевозки в плацкартных вагонах в 2018 году проиндексироваваны не будут.

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10 ноября 2017 года Правление ФАС РФ приняло решение о нулевой ставке индексации тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении в плацкартных и общих вагонах.

Иначе говоря, цены на билеты в плацкартных и общих вагонах в поездах дальнего следования останутся в 2018 году на том же уровне, что и в 2017. С учетом ежегодной инфляции это означает снижение цены на билеты.

Напомним, некоторое время назад пассажиры столкнулись с неожиданной проблемой: из предварительной продажи исчезли билеты в плацкарт на 2018 год. До этого ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» просили проиндексировать в 2018 году перевозки в плацкартных и общих вагонах на 3,9%. Антимонопольщики предложили уменьшить тариф на 10%.

В надзорных органах исходили из статистики, по которой снижение пассажиропотока в 2017 году составило 8,4%.

Принимая компромиссное решение о нулевой ставке индексации тарифов, ФАС РФ выдала ОАО «РЖД» поведенческие условия.

Железнодорожная компания должна:

- ввести помаршрутный учет расходов;

- сократить расходы, в том числе по долгосрочным контрактам, часть из которых была заключена без проведения торгов;

- повысить качество предоставляемых услуг;

- заключить долгосрочные контракты на закупку вагонов;

- обеспечить установление кондиционеров и биотуалетов во всех вагонах в поездах дальнего следования;

- возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поездах дальнего следования.