С 23 февраля изменились правила признания граждан обманутыми дольщиками.

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23 февраля 2018 года вступили в силу изменения, внесённые Минстроем России в Приказ от 12.08.2016 № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан».

Суть поправок такова:

1. Участник долевого строительства может быть включен в реестр, если застройщик не ведет строительство объекта более 6 месяцев подряд (ранее просрочка исполнения обязательств составляла 9 месяцев).

2. Отклонение построенного многоквартирного дома от требований проектной документации больше не препятствуют включению в реестр гражданина, чьи денежные средства задействованы при возведении объекта.

3. Граждане могут быть включены в реестр, если договор долевого участия в строительстве был застрахован в страховой организации, в отношении которой введена одна из процедур в деле о банкротстве (ранее такой нормы не было).

Изменения внесены и в перечень документов, необходимых для признания граждан обманутыми дольщиками.

Так, если в отношении застройщика рассматривается дело о банкротстве, участники долевого строительства обязаны при подаче заявления на включение в реестр предоставить копию определения арбитражного суда о включении в реестр требований кредиторов по передаче жилых помещений.

Добавим, что по новым правилам гражданин исключается из реестра в случае ввода в эксплуатацию проблемного объекта или удовлетворения требований пострадавшего гражданина иным способом, восстанавливающим дольщика в его нарушенных правах. Также гражданин исключается из реестра, если расторгает договор участия в долевом строительстве, заключенный с застройщиком проблемного объекта, или договор уступки прав требования.

Ранее депутаты Законодательного Собрания Кировской области по инициативе губернатора Игоря Васильева приняли поправку в региональный закон «О бесплатной юридической помощи в Кировской области». Согласно этой поправке теперь на услугу могут рассчитывать пострадавшие участники долевого строительства многоквартирных домов на территории региона.

В Реестр обманутхы дольщиков сегодня включены 204 жителя Кировской области.

До конца февраля в областном правительстве запланированы совещания по ситуации на объектах ООО «Полёт», ООО «Старая Крепость» (г. Вятские Поляны), ООО «Тектон», ООО «ЖК «Виктория-4», ООО «Севержилстрой», ООО «АСГ-бетон», ООО «АвтоСпецГарант», АО «КРИК».