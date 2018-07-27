В правительстве Кировской области обсудили ситуацию на Сосновском судостроительном заводе.
Заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков провел рабочее совещание по урегулированию сложившейся ситуации на ОАО «Сосновский судостроительный завод».
Ранее руководство завода совместно с правительством региона разработали план соответствующих мероприятий.
Как подчеркнул Максим Кочетков, в настоящее время задача всех сторон и, прежде всего, руководства предприятия - выполнить намеченные планы, направленные на недопущение увеличения задолженности по заработной плате и погасить существующую задолженность, а также вывести предприятия из сложившейся экономически сложной ситуации.
Чтобы увеличить объемы загрузки производственных мощностей завода, в непрерывном режиме проводится работа с потенциальными заказчиками, выездные совещания по поиску потенциального инвестора и развитию межзаводской кооперации с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Кировской области.
Гендиректор Сосновского судостроительного завода Алексей Новиков доложил о возможных источниках погашения имеющейся задолженности: выполнение заказов на металлообработку в рамках межзаводской кооперации, сдача производственных площадей в аренду, реализация неликвидного имущества, не участвующего в производственном процессе и другие, а также представил план-график погашения задолженности.
В работе совещания участвовали представители потенциального заказчика ООО «Завод металлоконструкций и металлоизделий», которые выразили заинтересованность в сотрудничестве с ОАО «Сосновский судостроительный завод» в рамках размещения заказов.
По итогам совещания принято решение продолжить совместную работу по урегулированию ситуации на ОАО «Сосновский судостроительный завод».
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