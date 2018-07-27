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Новости / Экономика

В правительстве Кировской области обсудили ситуацию на Сосновском судостроительном заводе.

Сегодня, 12:07 | Просмотров: 81 | Версия для печати
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Заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков провел рабочее совещание по урегулированию сложившейся ситуации на ОАО «Сосновский судостроительный завод».
 
Ранее руководство завода совместно с правительством региона разработали план соответствующих мероприятий.
 
Как подчеркнул Максим Кочетков, в настоящее время задача всех сторон и, прежде всего, руководства предприятия - выполнить намеченные планы, направленные на недопущение увеличения задолженности по заработной плате и погасить существующую задолженность, а также вывести предприятия из сложившейся экономически сложной ситуации.
 
Чтобы увеличить объемы загрузки производственных мощностей завода, в непрерывном режиме проводится работа с потенциальными заказчиками, выездные совещания по поиску потенциального инвестора и развитию межзаводской кооперации с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Кировской области.
 
Гендиректор Сосновского судостроительного завода Алексей Новиков доложил о возможных источниках погашения имеющейся задолженности: выполнение заказов на металлообработку в рамках межзаводской кооперации, сдача производственных площадей в аренду, реализация неликвидного имущества, не участвующего в производственном процессе и другие, а также представил план-график погашения задолженности.
 
В работе совещания участвовали представители потенциального заказчика ООО «Завод металлоконструкций и металлоизделий», которые выразили заинтересованность в сотрудничестве с ОАО «Сосновский судостроительный завод» в рамках размещения заказов.
 
По итогам совещания принято решение продолжить совместную работу по урегулированию ситуации на ОАО «Сосновский судостроительный завод».


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