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Новости / Образование

В Кирове прошел пятый слет региональных инновационных образовательных площадок

Сегодня, 15:24 | Просмотров: 102 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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В Кирове прошел пятый слет региональных инновационных образовательных площадок. Что обсудили учителя-новаторы?

Путь нелегкий вы избрали среди множества дорог.
И теперь дорога эта привела на наш порог.
Поделиться все хотят интересной информацией: 21 век идет - век научных инноваций.

Если говорить об образовании, то инновационная деятельность - обновление педагогического процесса, нововведение в традиционную систему. Сегодня в регионе работают, и весьма успешно, семьдесят семь инновационных площадок. Такие, как лицей №21 города Кирова, Вятская гуманитарная гимназия - она, кстати, стала победителем всероссийского конкурса инновационных площадок. Каждый год учителя-новаторы проводят слет - делятся опытом, демонстрируют наработки. Но тема нынешней встречи - не обычная, это тоже новшество своего рода.

В Кирове прошел пятый слет региональных инновационных образовательных площадокКОНСТАНТИН БАЖИН, ДИРЕКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВятГУ:
«Мы решили собрать коллег под девизом "Проектной сессии", развития региональной инновационной сети. Задача сегодняшнего дня - не столько презентация опыта и рассказ о том, что хорошего смогли наработать. Задача принципиально другая - оценить то, что мы делаем, темы, которые выбрали, соотнести с запросами РФ и запросом, который формулирует Кировская область и на 2017 год - внести необходимые коррективы».

Тем более, что есть определенные проблемы: инновационное движение охватывает территорию области неравномерно. Площадок нет в тринадцати районах. Поэтому на слет пригласили и тех, кто делает первые шаги и только принимает решение получить статус инновационной площадки в 2017 году. Среди них и Вятский многопрофильный лицей. Тема-управление профессиональной ориентацией. В существующей системе - пробелов немало.

В Кирове прошел пятый слет региональных инновационных образовательных площадокАЛЕКСАНДР УСТЮЖАНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛИЦЕЯ (г. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ):
«С нашей точки зрения пора переходить к конкретным мероприятиям. Связь с партнерами, предприятиями - теми заказчиками услуг, кадрового потенциала, который нужен экономике района, муниципалитета. Под этим мы понимаем управление».

Финал проектной сессии - презентация результатов. Готовый ответ на три вопроса: "В чем смысл инновации?", "С какими барьерами сталкиваются образовательные организации?" и то, какие наработки учителя готовы предложить не только коллегам из школ региона, но, возможно, и России.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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