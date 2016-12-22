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В Кирове прошел пятый слет региональных инновационных образовательных площадок. Что обсудили учителя-новаторы?Если говорить об образовании, то инновационная деятельность - обновление педагогического процесса, нововведение в традиционную систему. Сегодня в регионе работают, и весьма успешно, семьдесят семь инновационных площадок. Такие, как лицей №21 города Кирова, Вятская гуманитарная гимназия - она, кстати, стала победителем всероссийского конкурса инновационных площадок. Каждый год учителя-новаторы проводят слет - делятся опытом, демонстрируют наработки. Но тема нынешней встречи - не обычная, это тоже новшество своего рода.Тем более, что есть определенные проблемы: инновационное движение охватывает территорию области неравномерно. Площадок нет в тринадцати районах. Поэтому на слет пригласили и тех, кто делает первые шаги и только принимает решение получить статус инновационной площадки в 2017 году. Среди них и Вятский многопрофильный лицей. Тема-управление профессиональной ориентацией. В существующей системе - пробелов немало.Финал проектной сессии - презентация результатов. Готовый ответ на три вопроса: "В чем смысл инновации?", "С какими барьерами сталкиваются образовательные организации?" и то, какие наработки учителя готовы предложить не только коллегам из школ региона, но, возможно, и России.