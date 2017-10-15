Свято-Трифоновские образовательные чтения: Педагогическая секция

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В регионе продолжаются Свято-Трифоновские образовательные чтения. Вера в современном мире, воцерковление семьи и воспитание ребенка - все эти темы обсудили участники педагогической секции.На педагогической секции в рамках Свято-Трифоновских чтений представители духовенства, департамента образования и педагоги, по традиции, обсудили важную тему: "Взаимодействие церкви и светских образовательных учреждений".С 1 сентября 2012 года в российских школах был введен курс "Основы религиозных культур и светской этики". Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях.Каждый раз на педагогической секции назревают новые темы, которые нужно осмыслить и принять за основу в дальнейшей работе. Но прежде всего - это ценный обмен опытом. У каждого педагога есть много наработок.