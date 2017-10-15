Свято-Трифоновские образовательные чтения: Педагогическая секция
Сегодня, 17:46 | Просмотров: 68 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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СВЕТЛАНА КОТРЯХОВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Г. КИРОВА:
«На нашей педагогической секции всегда принимают участие серьезные люди. Сегодня, например, к нам приехал директор мемориального комплекса "Бутово" в Москве - Игорь Гарькавый».
С 1 сентября 2012 года в российских школах был введен курс "Основы религиозных культур и светской этики". Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях.
ПРОТОИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Если ценностные ориентиры у человека сбиты, то и жизнь его может не сложиться. Важно, чтобы школа задавала правильный тон, руководство для духовной жизни человека».
Каждый раз на педагогической секции назревают новые темы, которые нужно осмыслить и принять за основу в дальнейшей работе. Но прежде всего - это ценный обмен опытом. У каждого педагога есть много наработок.
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