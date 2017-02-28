Дефицит мест в детских сада города Кирова сохраняется, несмотря на строительство детских садов. Как городские власти планируют решать эту проблему?
Самая напряженная ситуация с нехваткой мест в детских садах сейчас сложилась в центре Кирова, в микрорайоне Солнечный берег, а также на Дружбе и в районе Зонального института. Там, за вычетом льготников, путевки в детские сады получили только дети 2015 года рождения, а 2016 и 2017 - остались сидеть дома с мамами и бабушками. Сейчас завершается 1 этап комплектования детских садов на 2019-2020 годы. Практически все путевки уже выданы.
АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Будут выдаваться направления детям 14, 15 года, места будут освобождаться, мы будем проводить доукомплектование групп. Кроме того, будут даваться места в ясельных группах детям 2017 года рождения».
На дефицит мест в детских садах влияет не только высокая рождаемость, тем более, что беби-бум уходящего десятилетия начинает сходить на нет. Главная причина нехватки мест - внутренняя миграция в области. Молодые пары из глубинки все чаще переезжают жить в областной центр. ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«У нас в 2016 году в Кирове родилось 7364 малыша, в очереди электронной на сегодняшний день 7811 чел, т.е. почти на 500 человек больше, чем родилось».
Добавим, что к концу этого года в Кирове откроется 5 новых детских садов, в молодых микрорайонах города и в обозримом будущем проблема нехватки мест в детских садах будет решена.
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