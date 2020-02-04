В Кирове прошла конференция, посвященная вопросам патриотического воспитания молодежи

В Кирове прошла городская конференция "Великая Отечественная война. Взгляд сквозь годы", посвященная грядущему 75-летию Победы. В центре внимания была тема патриотического воспитания молодежи. Собравшихся интересовало, как сделать так, чтобы подрастающее поколение не забывало историю своей страны.Детские рисунки с изображением великого русского полководца, князя Александра Невского встречают участников городской конференции. В зале библиотеки Герцена собрались преподаватели, воспитатели, историки, ветераны, все те, кто сегодня занимается патриотическим воспитанием детей. Тема для конференции - "Великая отечественная война. Взгляд сквозь годы". Самый первый доклад посвящен кировчанам, тому как они пережили войну и сколько отдали фронту. Так, за период Великой отечественной войны на фронт ушли 600 тысяч жителей кировской области.Конференция - это не просто повторение истории Великой отечественной, но и обсуждение насущных проблем. Одна из самых острых - пробелы по знанию истории у современной молодежи.Сегодня патриотическим воспитание в Кирове в основном занимаются военно-патриотические клубы. Кроме того, есть всероссийское движение школьников "Юнармия". Большой вклад в сохранение истории вносит и детско-юношеский Центр им. Александра Невского.Одна из задач участников конференции - укрепить базу дополнительного патриотического образования. Чтобы дети имели не только поверхностные знания об истории, но и умели анализировать те или иные события.