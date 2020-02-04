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05 февраля 22:08
05 фев 17:49 В Кирове прошла конференция, посвященная вопросам патриотического воспитания молодежи 05 фев 15:04 Инициативная группа кировчан решила создать в исторической части города скульптуру "Восторг" 05 фев 15:02 В УМВД России по Кировской области подведены итоги работы за 2019 год 05 фев 13:27 Дмитрий Осипов назначен и.о. заместителя главы администрации Кирова. 05 фев 13:00 В центре Кирова снег с крыши травмировал 16-летнюю девушку. 05 фев 13:00 В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек. 05 фев 12:07 Кировские кикбоксеры успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО 05 фев 12:03 Студенты «Снежного десанта» помогают одиноким и пожилым людям в отдаленных районах области 05 фев 10:02 В Кирове открылся первый ведомственный детский сад. 04 фев 17:55 На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты
В Кирове прошла конференция, посвященная вопросам патриотического воспитания молодежи

В Кирове прошла конференция, посвященная вопросам патриотического воспитания молодежи

Сегодня, 17:49
132
Юлия Шалаева
В Кирове прошла конференция, посвященная вопросам патриотического воспитания молодежи


В Кирове прошла городская конференция "Великая Отечественная война. Взгляд сквозь годы", посвященная грядущему 75-летию Победы. В центре внимания была тема патриотического воспитания молодежи. Собравшихся интересовало, как сделать так, чтобы подрастающее поколение не забывало историю своей страны.

Детские рисунки с изображением великого русского полководца, князя Александра Невского встречают участников городской конференции. В зале библиотеки Герцена собрались преподаватели, воспитатели, историки, ветераны, все те, кто сегодня занимается патриотическим воспитанием детей. Тема для конференции - "Великая отечественная война. Взгляд сквозь годы". Самый первый доклад посвящен кировчанам, тому как они пережили войну и сколько отдали фронту. Так, за период Великой отечественной войны на фронт ушли 600 тысяч жителей кировской области.

АНДРЕЙ МАШКОВЦЕВ, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ЗАВ. КАФЕДРЫ ИСТОРИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ВЯТГУ:
«Так же кировчане работали здесь, в тылу, обеспечив фронт всем необходимым. Киров - это город ковавший победу. Здесь разместились промышленные предприятия, эвакуированные из центральных районов страны: Коломенский машиностроительный завод, выпускавший танки, самоходные установки. И это не только Киров. Знаменитый завод "Молот" в Вятских Полянах эвакуирован из Подмосковья».

Конференция - это не просто повторение истории Великой отечественной, но и обсуждение насущных проблем. Одна из самых острых  - пробелы по знанию истории у современной молодежи.

ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМ.ДИРЕКТОРА ДЮЦ ИМ. А.НЕВСКОГО, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ "ЮНАРМИЯ" Г.КИРОВА:
«Зачастую не могут назвать даже даты - начала войны, окончания, сражений. Проблемы назвать героев, их подвиги».

Сегодня патриотическим воспитание в Кирове в основном занимаются военно-патриотические клубы. Кроме того, есть всероссийское движение школьников "Юнармия". Большой вклад в сохранение истории вносит и детско-юношеский Центр им. Александра Невского.  

ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМ.ДИРЕКТОРА ДЮЦ ИМ. А.НЕВСКОГО, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ "ЮНАРМИЯ" Г.КИРОВА:
«В советское время на изучение истории Великой Отечественной войны уделялось гораздо больше времени - был целый курс. Каждое сражение разбиралось в течение урока. Приглашались ветераны. Сейчас на изучение всей истории войны дается два часа».

Одна из задач участников конференции - укрепить базу дополнительного патриотического образования. Чтобы дети имели не только поверхностные знания об истории, но и умели анализировать те или иные события.
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