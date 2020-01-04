Дело Пленкиной. День первый.

В Кирове началось новое судебное заседание по делу Марии Плёнкиной, обвиняемой в убийстве своей трёхлетней дочери. Фото и видео в зале суда запрещено. В зале суда находится корреспондент ГТРК Вятка Иван Швецов, который ведет текстовую трансляцию.
10 января в суд были вызваны свидетели для дачи показаний.
Вызван свидетель Анастасия Куприна. Именно у Куприной Пленкина жила в то время, пока погибал ребёнок.
Куприна сообщает: Пленкина лгала ей, что ребёнок остался с подругой и находится под присмотром. Пленкина часто жила у Куприной, даже зубную щетку и пижаму хранила у Куприной. Каждый раз Пленкина лгала, что с ребёнком остаются взрослые - ее подруга Анастасия с мужем или бабушка. Сама свидетельница дома у Пленкиной ни разу не была и ребёнка не видела.
С 13 по 20 февраля Пленкина жила у Куприной. По словам свидетеля, Пленкина жила на деньги, которые брала у своей матери или занимала у подруги. Когда она ходила по клубам, за неё платила подруга. Спиртное, а также такси, оплачивала подруга. В период с 13 по 20 февраля мать давала Пленкиной деньги на питание ребёнка, однако Пленкина, судя по всему, тратила их на еду, которую приносила домой к подруге.
слово взяла подсудимая. Она спрашивает Куприну: помнит ли она, почему Плёнкина оставалась у неё ночевать каждую ночь с 13 по 20 февраля. Куприна отвечает утвердительно, она сообщает, что ей было очень плохо и Пленкина её поддерживала морально.
Оглашают показания второго свидетеля, работодателя Плёнкиной. Сам свидетель не пришёл, показания зачитывают. Работодатель принимал ее на работу в 2018 году в кальянную на улице Московской. Как сотрудницу её характеризует хорошо.
В ходе судебного заседания открываются подробности: тело ребёнка обнаружили на диване, она лежала головой к окну, без одежды. По квартире разбросан мусор, игрушки, рассыпан стиральный порошок. Вентили с водой были перекрыты, пить ребёнок не мог.
Продолжается заседание суда по делу Плёнкиной . В суде зачитали переписку подсудимой в сети Вконтакт. Выясняется, что она периодически просила денег на сигареты и прочие бытовые нужды у друзей и своей матери. Вообще Плёнкина вела очень активную жизнь в социальных сетях, например обсуждала с подругами вопросы воспитания детей, принимала поздравления с днем рождения своей дочери.
Оглашают заключение психиатра подсудимой. Характерно самооправдание, отсутствие эмпатии и сочувствия даже к самым близким людям. Психических расстройств не наблюдается. Способна осознавать последствия своих поступков.
Дополнение к психиатрической характеристике подсудимой: эгоизм, низкое чувство долга, склонна обвинять всех в своих проблемах, инфантильна, требовательна к близким, но не к себе. Склонна к самооправданию.
Зачитывают характеристики из школы и кулинарного техникума (подсудимая училась там на кондитера, но недолго). Училась плохо, была невнимательна, руководству учебного заведения часто приходилось вызывать мать. В школе училась до 9 класса, колледж бросила.
Слово взяла подсудимая. Плёнкина забеременела в 17 лет, хотела семью с отцом ребёнка). Отношения никак не зарегистрировали. Отец поначалу не признал Кристину своей дочерью. Потом признал.
Мать Плёнкиной приняла решение дочери оставить ребёнка и помогала ей и во время беременности и после родов. Помогала материально.
Подсудимая не делала прививок ребёнку, потому что где-то прочитала, что прививки вредны. Плёнкина рассталась с отцом ребёнка, когда Кристине исполнился месяц. Алексей никак не помогал, в этом была причина расставания.
Мать подсудимой помогала ей материально постоянно. С мамой были сложные отношения, Пленкина конфликтовала с ней по разным поводам. Сперва жили вместе, но после очередного скандала мать съехала на отдельную квартиру. Возраст Кристины был тогда примерно год. Так Пленкина осталась в квартире одна с ребёнком. Выяснилось, что у подсудимой был сожитель, уже после расставания с отцом ребёнка. Он жил вместе с Пленкиной до 2019 года, но они расстались. Тоже из-за ссоры.
Присутствующие на заседании отмечают несколько путанную речь подсудимой, перегруженную малозначимой информацией и обстоятельствами.
Ключевой вопрос который задают подсудимой: как ты могла оставить ребёнка без еды и воды?
Почему тебя не было 8 дней? На чьем попечении осталась Кристина? Подсудимая отвечает, что не знает почему не пришла. Хотела утром придти и не пришла. Хотела вернуться, якобы, каждый день, но не возвращалась. Подсудимая называет дочь КРИСТЮШЕЙ. Заплакала.
Подсудимая: "Я никогда не хотела ей смерти".
Плёнкина говорит, что хотела всем помочь (помогала подругам), но ей лично никто не помогал. Сообщает, что не хотела придти к умирающей дочери, потому что ей (Плёнкиной) было тяжело в те моменты, потому что она осталась одна (бросил сожитель). На 8 дней она оставила ребёнку йогурт, разделанную курицу и открытый пакет с сардельками. И перекрыла краны с водой (чтоб ребёнок не замочил пол). И она решила, что ребёнку на 8 дней этого хватит. При этом подсудимая ходила по кафе, пила и ела.
Не может дать внятного объяснения: почему она оставила ребёнка на 8 дней.
Подсудимая признаёт свою вину и раскаивается.
Плёнкина закончила своё выступление словами, что полностью признаёт вину. В диалог включился прокурор. Прокурор расспрашивает Плёнкину о работе в ночных клубах, официантом. Работала ночами, но часто бросала заведения, потому что ей не нравились условия.
После 8 месяцев не показывала ребёнка медикам, потому что боялась прививок, но девочке нужно было пройти узких специалистов, в частности кардиолога, невролога. Плёнкина утверждает, что была не в курсе, что у ребёнка были проблемы со здоровьем
Прокурор спрашивает, откуда мусор в квартире? «Мы в нашей семье никогда не пользовались мусорным ведром, просто в пакеты складывали. А потом когда я поссорилась с «моим молодым человеком», я порвала пакеты в гневе. Обои ребёнок ободрал."
Комната ребёнка была одной из самых холодных в квартире, где температура около 15 градусов.
Курица была уже поедена. Не целая курица осталась ребёнку. Судья попросил руками показать примерное количество мяса. Плёнкина не смогла показать. "Как же так, вы работали официантом, должны в этом разбираться" - возразил судья.
Плёнкина не может сказать, сколько именно курицы и сарделек оставила ребёнку. Не помнит конкретно.
Прокурор спрашивает, где она была с 13 по 20 число. Подсудимая говорит, что искала работу, перечисляет работодателей. Ездила в клуб со своей подругой Анастасией, выпивали алкоголь. Помогала подруге переезжать с квартиры на квартиру
Далеко ли от квартиры подруги до дома Пленкиной? Минут 15-20 пешком - это по оценке самой Плёнкиной........
Корреспондент ГТРК Вятка 10 января был единственным представителем СМИ в зале суда. Не пришла даже мать подсудимой, которая проходит по делу потерпевшей.
Следующее заседание по делу М.Пленкиной состоится 14 января. Суд приступит к прениям сторон.