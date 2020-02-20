Жителя Оричевского района приговорили к 16-ти годам колонии за убийство таксиста. Преступление, получившее большой общественный резонанс, произошло в январе 2019 года.34-летний водитель такси работал в Оричевском районе и после очередной заявки пропал. Родственники забили тревогу, когда мужчина не вышел на связь и его сотовый телефон оказался отключен.Спустя сутки полиция нашла автомобиль пропавшего в поселке Мирном. Вскоре было обнаружено и тело таксиста - у реки Снигиревка. Мужчина был убит выстрелом в спину.После тщательного расследования обстоятельств исчезновения таксиста следователи вышли на след подозреваемого. 43-летний житель п. Мирный был ранее судим за особо тяжкое преступление и был последним клиентом убитого таксиста.В ходе следствия и на суде было установлено, что 8 января оба мужчины отправились в сторону села Коршик Оричевского района. В машине между ними произошла ссора. Пассажир достал обрез ружья и выстрелил в водителя. Труп он спрятал у реки на автомобиле убитого доехал до Мирного и оставил ее на улице. Суд над обвиняемым проходил с участием коллегии присяжных заседателей. Они сочли вину обвиняемого доказанной.Суд приговорил убийцу таксиста к 16 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.