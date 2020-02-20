Прямой эфир
20 фев 15:49 В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации» 20 фев 15:45 В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны" 20 фев 15:41 В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой 20 фев 15:38 Какой должна быть уличная реклама? 20 фев 15:17 В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. 20 фев 14:59 В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины. 20 фев 14:27 Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда. 20 фев 13:51 С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%. 20 фев 13:45 Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей. 20 фев 13:27 В Кировской области 29 человек заболели гриппом.
1°C
$
63,74
68,77
20 февраля 21:33
20 фев 15:49 В ДХШ города Кирова открылась выставка «Доисторический мир и древние цивилизации» 20 фев 15:45 В колледже музыкального искусства города Кирова проходит фестиваль "Эхо прошедшей войны" 20 фев 15:41 В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой 20 фев 15:38 Какой должна быть уличная реклама? 20 фев 15:17 В Кирове ищут обманутых дольщиков МКД на улице Современной, 13. 20 фев 14:59 В Кировской области планируют открыть Центр ядерной медицины. 20 фев 14:27 Из Кирова в Москву в праздничные дни отправятся дополнительные поезда. 20 фев 13:51 С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в РФ проиндексируют на 6,1%. 20 фев 13:45 Жительница Тужи отдала "сотруднику пенсионного фонда" 227 тысяч рублей. 20 фев 13:27 В Кировской области 29 человек заболели гриппом.
Жителя Оричевского района приговорили к 16-ти годам колонии за убийство таксиста.

Жителя Оричевского района приговорили к 16-ти годам колонии за убийство таксиста.

Сегодня, 13:12
188

Жителя Оричевского района приговорили к 16-ти годам колонии за убийство таксиста.

Жителя Оричевского района приговорили к 16-ти годам колонии за убийство таксиста. Преступление, получившее большой общественный резонанс, произошло в январе 2019 года.

34-летний водитель такси работал в Оричевском районе и после очередной заявки пропал. Родственники забили тревогу, когда мужчина не вышел на связь и его сотовый телефон оказался отключен.

Спустя сутки полиция нашла автомобиль пропавшего в поселке Мирном. Вскоре было обнаружено и тело таксиста - у реки Снигиревка. Мужчина был убит выстрелом в спину.

После тщательного расследования обстоятельств исчезновения таксиста следователи вышли на след подозреваемого. 43-летний житель п. Мирный был ранее судим за особо тяжкое преступление и был последним клиентом убитого таксиста.

В ходе следствия и на суде было установлено, что 8 января оба мужчины отправились в сторону села Коршик Оричевского района. В машине между ними произошла ссора. Пассажир достал обрез ружья и выстрелил в водителя. Труп он спрятал у реки на автомобиле убитого доехал до Мирного и оставил ее на улице. Суд над обвиняемым проходил с участием коллегии присяжных заседателей. Они сочли вину обвиняемого доказанной.

Суд приговорил убийцу таксиста к 16 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

по информации СУ СКР по Кировской области
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама