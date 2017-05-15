В Кирове пациентов с бронхиальной астмой начали лечить генно-инженерными препаратами.
Сегодня, 10:22 | Просмотров: 271 | Версия для печати
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Пациенты с аллергической бронхиальной астмой получают дорогостоящее лечение генно-инженерными препаратами бесплатно в рамках ОМС на базе Кировской городской больницы №9.
В ней открыты аллергологические койки дневного и круглосуточного пребывания.
По словам главного врача учреждения Михаила Соломенникова, применение генно-инженерного лекарственного препарата у одного из кировских больных привело к стабилизации общего состояния.
До недавнего времени одним из препаратов комплексного лечения бронхиальной астмы были глюкокортикостероиды (гормоны). Сейчас приоритет в лечении отдают препараты генно-инженерной терапии. Они обладают лучшим клиническим эффектом и минимальным побочным воздействием на организм человека.
Как отметили в больнице №9, далеко не в каждом крупном городе есть возможность для лечения этими препаратами. По полису ОМС в кировскую городскую больницу № 9 будут приняты на лечение пациенты из Перми, Санкт- Петербурга и других городов.
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