Митинг в Вахрушах о строительстве полигона ТБО в деревне Осинцы

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«К этой территории они еще 40 гектаров земли рядом, пахотных сельхозугодий присоединили к этой территории и перевели в земли промышленности. Это еще было сделано при Никите Белых».

Жители поселка Вахруши провели общественную акцию, чтобы еще раз обратить внимание на вопрос строительства полигона ТБО в деревне Осинцы Слободского района. Напомним, что точка в этой проблемной ситуации пока не поставлена.Напомним, что собственник участка, на будущем полигоне ТБО в деревне Осинцы, строительных работ пока не ведет. Как рассказали активисты поселка Вахруши, на участке сделана планировка и эти земли зарегистрированы как объект незавершенного капитального строительства.Октябрьский районный суд вынес решение, по которому инициативной группе поселка для ознакомления должны были предоставить проектную документацию и заключение государственной экологической экспертизы. Однако, собственник стройплощадки в Осинцах подал апелляционную жалобу в областной суд, который в итоге отменил решение нижестоящей инстанции.По итогам собрания актив поселка подготовил резолюцию, которая будет направлена в профильные министерства и ведомства, а также главе региона.