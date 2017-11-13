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Новости / Общество

Митинг в Вахрушах о строительстве полигона ТБО в деревне Осинцы

Вчера, 18:02 | Просмотров: 145 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Жители поселка Вахруши провели общественную акцию, чтобы еще раз обратить внимание на вопрос строительства полигона ТБО в деревне Осинцы Слободского района. Напомним, что точка в этой проблемной ситуации пока не поставлена.

Напомним, что собственник участка, на будущем полигоне ТБО в деревне Осинцы, строительных работ пока не ведет. Как рассказали активисты поселка Вахруши, на участке сделана планировка и эти земли зарегистрированы как объект незавершенного капитального строительства.

Митинг в Вахрушах о строительстве полигона ТБО в деревне ОсинцыАЛЕКСАНДР СИТНИКОВ, АКТИВИСТ:
«К этой территории они еще 40 гектаров земли рядом, пахотных сельхозугодий присоединили к этой территории и перевели в земли промышленности. Это еще было сделано при Никите Белых».
 
 
Октябрьский районный суд вынес решение, по которому инициативной группе поселка для ознакомления должны были предоставить проектную документацию и заключение государственной экологической экспертизы. Однако, собственник стройплощадки в Осинцах подал апелляционную жалобу в областной суд, который в итоге отменил решение нижестоящей инстанции.

АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ, АКТИВИСТ:
«Уже на втором заседании областного суда нам отказано было в предоставлении данной документации. Почему было отказано не понятно, решения суда у нас на руках нет, мотивы мы не видим. Мы останавливаться не намерены. Прошло уже, практически, два года, но люди пришли, несмотря на холод, плохую погоду. Люди пришли и активно выражают свою позицию».

По итогам собрания актив поселка подготовил резолюцию, которая будет направлена в профильные министерства и ведомства, а также главе региона.


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