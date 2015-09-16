В Кирове началась реализация проекта в поддержку подростков

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«Самое легкое нарушение правил, а точнее перехода проезжей части, кто знает, какой административный штраф вам грозит... 500 рублей, отлично».

«В пути следования у него неоднократно возникала мысль спрыгнуть. Но так как поезд следовал по лесному участку, было темно, парень просто испугался. На станции Лянгасово спрыгнул, место не знакомое, обратился к сотрудникам охраны с просьбой объяснить, где он находится».

"Не отключайся от жизни". Так называется социальный проект в поддержку подростков, реализация которого началась в Кирове и области. На что направлены мероприятия проекта, и кто в них участвует?Привокзальная площадь областного центра. Движение автотранспорта и пешеходов здесь регулируется светофорами. Ведется и видеонаблюдение. Но даже все это не останавливает сотрудников ГИБДД, чтобы напоминать людям о дорожных правилах.Ликбез инспектор проводить с группой подростков, состоящих на учете в уголовно-исправительной инспекции. Осуждены они за разные правонарушения. Вокзал относится к зоне криминальной опасности. В местах большого скопления людей преступникам обычно легко скрыться. Поэтому, полиция обеспечивает безопасность граждан на данном объекте в усиленном режиме. Подозрительные предметы и личности проходят на вокзале обязательную проверку.Ознакомительная экскурсия для подростков продолжилась на перроне. Помимо повышения их правовой культуры, акция "Не отключайся от жизни" направлена на предупреждение детского травматизма на объектах транспортной инфраструктуры. Молодежью она нередко используется как способ получения острых ощущений. Так называемые зацеперы катаются на крышах вагонов и вагонных сцепках электричек и скоростных поездов. Последний такой случай в области был зафиксирован в начале ноября. Один юноша решил своеобразно отметить наступление каникул, прицепившись на подножку грузового поезда, идущего из Юрьи.Помимо правил безопасного поведения на железной дороге, подросткам рассказали и показали работу железнодорожников. Их профориентация одна из задач, которую выполняет уголовно-исполнительная инспекция в отношении особого контингента. Поэтому, ею и было принято решение присоединиться к акции.Проект "Не отключайся от жизни" только стартовал в Кировском регионе ГЖД. Кроме экскурсий, он будет проходить и в игровой форме для школьников.