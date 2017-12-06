Обвалившийся грунт у дома по улице Труда 74
Сегодня, 10:24 | Просмотров: 103 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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- Засыпать страшно, боимся, что заснём и не проснёмся.
С такими мыслями живут с воскресенья жители первого подъезда дома, С тех пор как в котлован обрушился грунт в нескольких метрах от стены их дома.
ТАМАРА ТОПОЛЬСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА ДО ТРУДА 74:
«Звук был такой, что это экскаватор упал в ям. Звук был очень сильный, и немного так земля потряслась, а потом оказывается, шум был от падающего заграждения».
С понедельника рабочие начали устанавливать удерживающий, деревянный щит. А их руководитель, который был на месте, с нами говорить отказался. Так что насколько действенна такая мера защиты от новых обвалов, по мнению строителей, нам не удалось узнать. Тот же самый вопрос интересует и представителей управляющей компании.
«Совместно со специализированной организацией проводится техническое освидетельствование несущих конструкций. Выясняем, как данное происшествие повлияло на несущую способность, на устойчивость и по заключению спец. организации будет сделан вывод о безопасности нахождения людей в данной части дома».
Тем не менее, чтобы не показала проверка, по словам директора управляющей компании, нарушение уже есть. Хотя бы в том, что обвал задел придомовую территорию 74-го дома. Сейчас готовятся обращения в прокуратуру, технадзор и жилищную инспекцию. Что же касается самой стройки. Экскаватор работает, постоянно приезжают грузовые машины. Так что можно сделать вывод, что этот инцидент застройщика не заставил приостановить работы.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А вот и забота застройщика о жителях. Написано: приносим извинения за возможные неудобства, только вот эти неудобства могут оказаться обрушением дома».
В территориальном управлении Первомайского района нам пояснили, что от них специалист выезжал и по внешнему благоустройству нарушений не выявил. А остальное не в их компетенции. Главное, в этой ситуации, чтобы не было бездействия. От которого могут пострадать люди. И уже потом не пришлось искать виноватого.
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