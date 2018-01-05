Рождественские гуляния на Театральной площади

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Кировчане встретили Рождество хороводами и колядками на Театральной площади. В теплую атмосферу шумных городских гуляний погрузился наш корреспондент Иван Швецов.Все, кировчане, пришедшие к 11 утра на Театральную площади вспомнили народные традиции гуляний на Рождество. Веселое представление началось с исполнения на малой звоннице "праздничного перевзона.Звонарь из Успенского собора Трифоного монастыря Александр Максимов рассказал о мелодии, которую только что исполнил на колоколах.Перед гостями праздника выступили известные фольклорные коллективы области: "Слобода", "Красногорочка", ансамбль русской песни "Вятские колокольчики", Серебряные нотки", хореографические коллективы "Ветерок", "Стрекоза", "Визави". Зрителям также показали короткий спектакль о рождении Христа, его подготовили артисты кировского театра кукол.