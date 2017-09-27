Школа в Малмыжском районе носит имя генерал-лейтенанта Валерия Асапова

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Средняя школа поселка Калинино в Малмыжском районе теперь официально носит имя генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Сегодня родные и сослуживцы офицера погибшего в Сирии встретились с калининскими школьниками.Памятное мероприятие началось с минуты молчания. На трибуне фотографии Генерала-лейтенанта Валерия Асапова и новая школьная табличка с его именем. Всю свою жизнь уроженец поселка посвятил военной службе. Самые значимые события его биографии рассказывали сами школьники, подготовив презентацию.Переименование общеобразовательной школы, в которой сегодня учатся почти 300 детей, активно поддерживали не только жители Калинина и семья Асаповых, но и руководство Малмыжского района.За годы службы Валерию Асапову довелось участвовать во многих военных операциях, в том числе на территории Чечни, Абхазии и Южной Осетии. Он командовал взводом, ротой, батальоном, полком, дивизией, бригадой, корпусом и армией. Получив ранение в ногу в Грозном, не оставил службы. Был награжден орденами за заслуги перед Отечеством 4ой степени, и Мужества - посмертно.В Сирии генерал-лейтенант был старшим группы российских военных советников, помогавших в освобождении Дейр-эз-Зора и погиб во время минометного обстрела командного пункта.Для многих солдат Валерий Асапов был отцом, и его смерть для сослуживцев стала невосполнимой утратой. В родной же семье его помнят иначе. Не как военного генерала, но как надежное плечо и опору. Например, как брата, всегда готового придти на помощь.В память о погибшем офицере малмыжские десантники провели для гостей и учеников школы показательные выступления.В скором времени в Килинино появится мемориальная доска генералу-лейтенанту. Кроме того, именем Валерия Асапова будет названа одна из улиц поселка.