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Школа в Малмыжском районе носит имя генерал-лейтенанта Валерия Асапова

Вчера, 13:07 | Просмотров: 185 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Средняя школа поселка Калинино в Малмыжском районе теперь официально носит имя генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Сегодня родные и сослуживцы офицера погибшего в Сирии встретились с калининскими школьниками.

Памятное мероприятие началось с минуты молчания. На трибуне фотографии Генерала-лейтенанта Валерия Асапова и новая школьная табличка с его именем. Всю свою жизнь уроженец поселка посвятил военной службе. Самые значимые события его биографии рассказывали сами школьники, подготовив презентацию.

Переименование общеобразовательной школы, в которой сегодня учатся почти 300 детей, активно поддерживали не только жители Калинина и семья Асаповых, но и руководство Малмыжского района.

Школа в Малмыжском районе носит имя генерал-лейтенанта Валерия АсаповаВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВ, ГЛАВА МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА:
«Очень трудно говорить, когда трагедия коснулась нашей малмыжской земли. Калининской земли. И семьи Асаповых. Валерий Григорьевич заслужил всенародное уважение. Как защитник отечества».

За годы службы Валерию Асапову довелось участвовать во многих военных операциях, в том числе на территории Чечни, Абхазии и Южной Осетии. Он командовал взводом, ротой, батальоном, полком, дивизией, бригадой, корпусом и армией. Получив ранение в ногу в Грозном, не оставил службы. Был награжден орденами за заслуги перед Отечеством 4ой степени, и Мужества - посмертно.

В Сирии генерал-лейтенант был старшим группы российских военных советников, помогавших в освобождении Дейр-эз-Зора и погиб во время минометного обстрела командного пункта.

Школа в Малмыжском районе носит имя генерал-лейтенанта Валерия АсаповаВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 98Й ВОЕННО-ДЕСАНТНОЙ ДИВИЗИИ ПО ВООРУЖЕНИЮ:
«Личный состав гвардейцев-десантников гордится, что проходили службу с героем Российской Федерации. Любовь к отчизне, стремление служить своему отечеству, очень важны для нас. И сегодня мы все хотим увидеть нашу Россию, Родину сильной и влиятельной державой».

Школа в Малмыжском районе носит имя генерал-лейтенанта Валерия АсаповаАРТЁМ ЛАПТЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД МО МВД РОССИИ «ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ»:
«Все его наставления были жесткими, требовательными. Никаких поблажек, то что мы являемся земляками по Кировской области. Он даже… Я честно скажу, как отец родной говорил – честь и Родину опозорить нельзя. С этими словами я прослужил 3 года. Даже будучи контрактником, встречаясь в полях, подходил всегда узнавал «Как, сын, у тебя дела?».

Для многих солдат Валерий Асапов был отцом, и его смерть для сослуживцев стала невосполнимой утратой. В родной же семье его помнят иначе. Не как военного генерала, но как надежное плечо и опору. Например, как брата, всегда готового придти на помощь.

Школа в Малмыжском районе носит имя генерал-лейтенанта Валерия АсаповаВЯЧЕСЛАВ АСАПОВ, БРАТ ГЕНЕРАЛА-ЛЕЙТЕНАНТА В. АСАПОВА:
«В семье — брат. Мы были всегда под крылом. Я уже говорил. Крыло это сейчас снялось. На самом деле он был всегда далеко, приезжал редко. Но то, что он есть всегда ощущалось. Он никогда особо много не говорил. Позвонит. Спросит как дела. И уже знаешь, вот как говорил руководитель центра Эдельвейс — он держал все под контролем».

В память о погибшем офицере малмыжские десантники провели для гостей и учеников школы показательные выступления.

В скором времени в Килинино появится мемориальная доска генералу-лейтенанту. Кроме того, именем Валерия Асапова будет названа одна из улиц поселка.


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