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Православная церковь встретила Медовый Спас

Вчера, 17:45 | Просмотров: 119 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Сегодня Православная церковь вспоминает несколько событий: Изнесение Креста Господня, Медовый Спас и начало Успенского поста. По традиции в этот день освящается первый урожай мёда.

Во всех кировских храмах прошли праздничные богослужения. Традиция Дня происхождения честных древ животворящего Креста Господня сложилась в Константинополе: когда из-за жары его жители страдали от болезней, из храма выносили частицу креста, на котором был распят Иисус. 

Православная церковь встретила Медовый Спас ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ХАЛЯВИН КЛИРИК ХРАМА ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ:
«После литургии совершался торжественных крестный ход по всему граду Константинополю, и великую святыню обносили по всему городу, и все люди молились и просили Бога о милости».

В России праздник получил название Медовый Спас. В этот день освящается первый урожай мёда и начинается двухнедельный Успенский пост, который заканчивается Богородичной Пасхой – Успением. 

ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ХАЛЯВИН КЛИРИК ХРАМА ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ:
«Пост этот считается строгим, и кроме праздника Преображения Господня, не благословляется вкушение рыбы, мясные, молочные и яичные продукты, но самое главное, это состояние души человека, чтобы нам хранить мир в душе, с любовью относится к ближним, это основа любого поста».

На Руси Медовый Спас всегда отмечали с размахом. После службы в храме праздник пчеловодов продолжался на пасеке, где собиралась молодежь с песнями. И всех угощали медом. На свою экспериментальную пасеку пришел и кировчанин Евгений Пересторонин. Здесь он испытывает различные породы пчел для зимовки на улице. Зимуют хорошо практически все, но весна последнее время пчеловодов не радует.

Православная церковь встретила Медовый Спас ЕВГЕНИЙ ПЕРЕСТОРОНИН, ПЧЕЛОВОД:
«Были года, когда я качал уже в начале июня, полностью печатный мед, это был апрель-май хороший, два года у меня такое было за все мое пчеловодство, когда я взял майский мед. Мед - это ценнейший продукт, богатый, я считаю, что это святой продукт, и пчелки - это святые существа, к ним надо относиться с любовью я их называю "красавицы мои"».

А после Медового Спаса нас ждет еще два летних праздника - Яблочный и Ореховый Спас. 


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