Православная церковь встретила Медовый Спас

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Сегодня Православная церковь вспоминает несколько событий: Изнесение Креста Господня, Медовый Спас и начало Успенского поста. По традиции в этот день освящается первый урожай мёда.





Во всех кировских храмах прошли праздничные богослужения. Традиция Дня происхождения честных древ животворящего Креста Господня сложилась в Константинополе: когда из-за жары его жители страдали от болезней, из храма выносили частицу креста, на котором был распят Иисус.





ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ХАЛЯВИН КЛИРИК ХРАМА ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ:

«После литургии совершался торжественных крестный ход по всему граду Константинополю, и великую святыню обносили по всему городу, и все люди молились и просили Бога о милости».





В России праздник получил название Медовый Спас. В этот день освящается первый урожай мёда и начинается двухнедельный Успенский пост, который заканчивается Богородичной Пасхой – Успением.





ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ХАЛЯВИН КЛИРИК ХРАМА ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ:

«Пост этот считается строгим, и кроме праздника Преображения Господня, не благословляется вкушение рыбы, мясные, молочные и яичные продукты, но самое главное, это состояние души человека, чтобы нам хранить мир в душе, с любовью относится к ближним, это основа любого поста».





На Руси Медовый Спас всегда отмечали с размахом. После службы в храме праздник пчеловодов продолжался на пасеке, где собиралась молодежь с песнями. И всех угощали медом. На свою экспериментальную пасеку пришел и кировчанин Евгений Пересторонин. Здесь он испытывает различные породы пчел для зимовки на улице. Зимуют хорошо практически все, но весна последнее время пчеловодов не радует.





ЕВГЕНИЙ ПЕРЕСТОРОНИН, ПЧЕЛОВОД:

«Были года, когда я качал уже в начале июня, полностью печатный мед, это был апрель-май хороший, два года у меня такое было за все мое пчеловодство, когда я взял майский мед. Мед - это ценнейший продукт, богатый, я считаю, что это святой продукт, и пчелки - это святые существа, к ним надо относиться с любовью я их называю "красавицы мои"».





А после Медового Спаса нас ждет еще два летних праздника - Яблочный и Ореховый Спас.