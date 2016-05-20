В Кирове отметили день пропавших детей

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«Мы каждый год проводим мероприятие, которое привлекает детей, привлекает родителей и стараемся донести до них масштабы проблемы на самом деле и рассказать, что делать, чтобы такого больше не случалось. С детьми мы проводим квест сегодня, который показывает, что делать, если ты встретился с незнакомцем или вышел не на своей остановке».

«Детский инструктор - достаточно ответственно. Мы не можем пустить к детям человека со стороны, он должен хорошо ориентироваться, знать материал, чтобы мы в нем были уверены».

«Это еще один повод вспомнить, что у нас ежедневно есть рядом с нами дети, которые могут быть незаметны окружающим, которые по своей или чужой вине потерялись, оставались невидны. И вот наша задача сделать так, чтобы у нас не было детей-невидимок».

В Кировской области за год пропали 412 детей. Это те несовершеннолетние, которые уходят из семей и специализированных учреждений. Все они были найдены. О том, как не допустить подобного, рассказали на мероприятии посвященному Дню пропавших детей.Большинство детей находятся, но что приходится пережить родителям, трудно даже представить. Раз в год поисковики отряда "Лиза Алерт" собираются все вместе не ради поиска - ради напоминания о том, как важно знать, где и с кем находится ребенок.Ребенок может убежать из дома, а может уйти с чужим человеком, доверившись ему. На все случаи советы, конечно, не дашь. Но лучше быть готовым, признаются в "Школе Лизы Алерт" и систематически готовят инспекторов, чтобы напоминать ребятам о самых важных вещах.Здесь время - не друг, а враг. Если избежать беды не удалось, добровольцы убедительно просят - сразу бить тревогу. Совершенно посторонние люди обязательно скажут: ты не один в своей беде.Самые главные слова - "Найдены! Живы! Отбой". По статистике 98% потерянных детей находятся. Но ежегодно 25 мая – как страшное напоминание о тех, кого когда-то потеряли, но очень ждут дома.