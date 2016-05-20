ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

28 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.5394
EURO: 72.1680
Погода в городе Кирове:
вечером:  +11...+13°C
ночью:  +9...+11°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове отметили день пропавших детей

Вчера, 20:45 | Просмотров: 138 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кировской области за год пропали 412 детей. Это те несовершеннолетние, которые уходят из семей и специализированных учреждений. Все они были найдены. О том, как не допустить подобного, рассказали на мероприятии посвященному Дню пропавших детей.

Большинство детей находятся, но что приходится пережить родителям, трудно даже представить. Раз в год поисковики отряда "Лиза Алерт" собираются все вместе не ради поиска - ради напоминания о том, как важно знать, где и с кем находится ребенок.

В Кирове отметили день пропавших детейАЛЕКСАНДРА ЯГОВКИНА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА "ЛИЗА АЛЕРТ":
«Мы каждый год проводим мероприятие, которое привлекает детей, привлекает родителей и стараемся донести до них масштабы проблемы на самом деле и рассказать, что делать, чтобы такого больше не случалось. С детьми мы проводим квест сегодня, который показывает, что делать, если ты встретился с незнакомцем или вышел не на своей остановке».
 
 
Ребенок может убежать из дома, а может уйти с чужим человеком, доверившись ему. На все случаи советы, конечно, не дашь. Но лучше быть готовым, признаются в "Школе Лизы Алерт" и систематически готовят инспекторов, чтобы напоминать ребятам о самых важных вещах.

В Кирове отметили день пропавших детейОЛЬГА СВЕТЛАКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ "ШКОЛА ЛИЗЫ АЛЕРТ":
«Детский инструктор - достаточно ответственно. Мы не можем пустить к детям человека со стороны, он должен хорошо ориентироваться, знать материал, чтобы мы в нем были уверены».
 
 
Здесь время - не друг, а враг. Если избежать беды не удалось, добровольцы убедительно просят - сразу бить тревогу. Совершенно посторонние люди обязательно скажут: ты не один в своей беде.

В Кирове отметили день пропавших детейВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это еще один повод вспомнить, что у нас ежедневно есть рядом с нами дети, которые могут быть незаметны окружающим, которые по своей или чужой вине потерялись, оставались невидны. И вот наша задача сделать так, чтобы у нас не было детей-невидимок».
 
 
Самые главные слова - "Найдены! Живы! Отбой". По статистике 98% потерянных детей находятся. Но ежегодно 25 мая – как страшное напоминание о тех, кого когда-то потеряли, но очень ждут дома.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В России выпустят сторублевые купюры, покрытые специальным лаком.

16:46 28.05.2019


В России выпустят сторублевые купюры, покрытые специальным лаком.

В Котельниче супруги, лишенные родительских прав, попытались спрятать ребенка.

16:37 28.05.2019


В Котельниче супруги, лишенные родительских прав, попытались спрятать ребенка.

В Кирове иномарка сбила 11-летнего велосипедиста.

16:26 28.05.2019


В Кирове иномарка сбила 11-летнего велосипедиста.

В Омутнинском районе мотоциклист заснул за рулем и врезался в отбойник.

16:23 28.05.2019


В Омутнинском районе мотоциклист заснул за рулем и врезался в отбойник.

В Афанасьевском районе в ДТП пострадали 3 ребенка.

16:16 28.05.2019


В Афанасьевском районе в ДТП пострадали 3 ребенка.

На улице Ленина иномарка сбила 19-летнего пешехода.

16:13 28.05.2019


На улице Ленина иномарка сбила 19-летнего пешехода.

В Котельниче жителей мкр. Затон освободили от платы за вывоз мусора.

17:30 27.05.2019


В Котельниче жителей мкр. Затон освободили от платы за вывоз мусора.

Все новости

Вести. Кировская область

Активисты провели субботник у путепровода над речкой Хлыновкой

15:17 28.05.2019


Активисты провели субботник у путепровода над речкой Хлыновкой

У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелец

15:16 28.05.2019


У Кирово-Чепецкой узкоколейки новый владелец

В Перми на Чемпионате ПФО по тяжелой атлетике кировчане взяли две золотые медали

12:04 28.05.2019


В Перми на Чемпионате ПФО по тяжелой атлетике кировчане взяли две золотые медали

Кировчан ожидает новый рост тарифов на услуги ЖКХ

12:03 28.05.2019


Кировчан ожидает новый рост тарифов на услуги ЖКХ

Активисты ОНФ призывают подрядчиков при замене бордюров выполнять требования по доступности среды

12:01 28.05.2019


Активисты ОНФ призывают подрядчиков при замене бордюров выполнять требования по доступности среды

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове отметят День памяти пропавших детей

20.05.2016


В Кирове отметят День памяти пропавших детей

В Верхошижемье прошли ежегодные учения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

13.06.2018


В Верхошижемье прошли ежегодные учения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

Кировчане отметили День памяти пропавших детей

27.05.2016


Кировчане отметили День памяти пропавших детей

Выставка Лиза Алерт

31.03.2014


Выставка Лиза Алерт

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

25.05.2016


Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Поисковики отряда Лизы Алерт в Кирове получили в подарок новый внедорожник

21.03.2018


Поисковики отряда Лизы Алерт в Кирове получили в подарок новый внедорожник

Популярные новости

Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

15.05.2019


Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

17.05.2019


В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

В Уржумском районе закрывают сельскую школу

17.05.2019


В Уржумском районе закрывают сельскую школу

В Кирове продолжается суд над виновником смертельного ДТП на Московской

15.05.2019


В Кирове продолжается суд над виновником смертельного ДТП на Московской

Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

17.05.2019


Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

В Слободском районе состоялся Борисоглебский крестный ход

15.05.2019


В Слободском районе состоялся Борисоглебский крестный ход

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх