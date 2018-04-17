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Активисты ОНФ призывают подрядчиков при замене бордюров выполнять требования по доступности среды

Сегодня, 12:01 | Просмотров: 89 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Сегодня в Кирове продолжается ремонт дорог. Активисты ОНФ уверены, что подрядчики при этом забывают об инвалидах: при замене бордюров игнорируют требования по доступности среды.

В областном центре активисты ОНФ обнаружили уже несколько примеров, когда на остановках и пешеходных переходах устанавливаются высокие бордюры, которые нереально преодолеть человеку на инвалидной коляске.

Сложности возникают даже у здоровых людей, которые при выходе из транспорта запинаются о неожиданную преграду. Активисты призывают ответственных лиц усилить контроль за работой подрядчиков и устранить нарушения.

Активисты ОНФ призывают подрядчиков при замене бордюров выполнять требования по доступности средыКОНСТАНТИН ШАРАПОВ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ. КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«Хочется напомнить, что согласно федерального требования, высота перепада бордюрного камня не должна превышать 1,5 см. Здесь мы можем наблюдать более 20. Сейчас работы ведутся на 10 из 19 участков, и такая проблема наблюдается не в одном месте».
 
 
Ангелина Журавлева вместе с сыном приехали на остановку у цирка и наглядно показали, что такой бордюр инвалиду-колясочнику не преодолеть. Поэтому общественным транспортом не пользуются, для поездок приходится вызывать такси. Но и в этом случае возникают проблемы.

Активисты ОНФ призывают подрядчиков при замене бордюров выполнять требования по доступности средыАНГЕЛИНА ЖУРАВЛЕВА:
«Вот мы сейчас выходили из такси. Мы не могли выйти, он совсем близко подъехать не может, нам пришлось в грязь, тем более что у обочин всегда грязь бывает, даже из такси нам плохо выйти и перейти этот бордюр».
 
 
Еще одна проблема это городские лестницы. Сегодня некоторые, в том числе в местах с самым высоким пешеходным трафиком, находятся в неудовлетворительном состоянии. Где-то полностью «стерты» ступени, где-то на поверхность вышли металлические элементы, арматура. И с каждым годом таких лестниц становится всё больше.

В текущем году в Кирове будет отремонтировано 12 лестничных маршей. В ближайшие дни работы начнутся на лестницах в районе цирка. Ремонт всех 12-ти лестничных маршей должен быть завершен к 1 сентября.

Добавим, что на 2020 год запланировано обновление парка имени Кирова, где несколько десятилетий не проводилось масштабных ремонтных работ.


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