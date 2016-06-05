Первая стоянка и отдых паломников Крестного хода в селе Макарье
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Верующие прибыли в село Макарье - первую остановку на пути следования крестного хода. Впереди 150 километров, 6 дней пути, но верующие уверены, что преодолеют все испытания. Тем более, что крестный ход начался с дождя, а это хорошая примета».
Кто-то сразу садиться - отдохнуть, кто-то идет на молебен. Люди все идут и идут, и очень скоро места во внутреннем дворике храма не остается, и паломники размещаются вдоль улицы. По данным на сегодня, в крестном ходе принимают участие 27 000 человек.
- Жду покаяния, очищения.
- На наших плечах идет крестный ход.
- Получаю какое-то обновление.
- Весь год живу крестным ходом.
Впереди стоянки паломников в Бобино, Загарье, Монастрырском, Горохово - там можно будет немного передохнуть и подкрепиться. В Великорецкое верующие придут вечером в среду, а праздник на Великой пройдет 6 июня, и уже ночью, под утро паломники пойдут обратно.
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