Первая стоянка и отдых паломников Крестного хода в селе Макарье

Поделиться новостью:

В Кировской области идет первый день Великорецкого крестного хода. Наша съемочная группа встретила колонну паломников на месте первой стоянке - у Троицкого храма села Макарье, где прошёл молебен Николаю Чудотворцу.Кто-то сразу садиться - отдохнуть, кто-то идет на молебен. Люди все идут и идут, и очень скоро места во внутреннем дворике храма не остается, и паломники размещаются вдоль улицы. По данным на сегодня, в крестном ходе принимают участие 27 000 человек.Впереди стоянки паломников в Бобино, Загарье, Монастрырском, Горохово - там можно будет немного передохнуть и подкрепиться. В Великорецкое верующие придут вечером в среду, а праздник на Великой пройдет 6 июня, и уже ночью, под утро паломники пойдут обратно.