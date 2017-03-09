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Новости / Общество

В Кировской области планируют отказаться от электронных очередей в детские сады.

Сегодня, 14:10 | Просмотров: 73 | Версия для печати
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В регионе создается новая информационная система «Электронный детский сад», которая позволит отказаться от электронных очередей и упростит процедуру получения путевки в детский сад.
 
Об этом рассказал губернатор Игорь Васильев на встрече с представителями Комитета активных мам г. Кирова. Электронная система будет запущена в области в ближайшее время.
 
Ее разработало министерство информационных технологий и связи Кировской области. В систему будут выгружаться сведения из органов ЗАГСов обо всех родившихся детях.
 
Автоматически будет составлена информация о прописке и возможных льготах. Список детей будет обновляться ежедневно.
 
После рождения ребенка родители получат смс, что через месяц их ждут в конкретном детском саду по данным из прописки. Родитель должен будет подтвердить статус и прийти в образовательное учреждение. Дополнительно никуда ходить будет не нужно, и  электронные очереди уйдут в прошлое.
 
Совместно с министерством образования будет проработан вопрос в части предоставления и постоянной актуализации данных о дошкольных образовательных организациях города Кирова с указанием количества и вместимости групп по возрастным категориям детей.


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