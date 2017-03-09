В Кировской области планируют отказаться от электронных очередей в детские сады.

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В регионе создается новая информационная система «Электронный детский сад», которая позволит отказаться от электронных очередей и упростит процедуру получения путевки в детский сад.

Об этом рассказал губернатор Игорь Васильев на встрече с представителями Комитета активных мам г. Кирова. Электронная система будет запущена в области в ближайшее время.

Ее разработало министерство информационных технологий и связи Кировской области. В систему будут выгружаться сведения из органов ЗАГСов обо всех родившихся детях.

Автоматически будет составлена информация о прописке и возможных льготах. Список детей будет обновляться ежедневно.

После рождения ребенка родители получат смс, что через месяц их ждут в конкретном детском саду по данным из прописки. Родитель должен будет подтвердить статус и прийти в образовательное учреждение. Дополнительно никуда ходить будет не нужно, и электронные очереди уйдут в прошлое.

Совместно с министерством образования будет проработан вопрос в части предоставления и постоянной актуализации данных о дошкольных образовательных организациях города Кирова с указанием количества и вместимости групп по возрастным категориям детей.