В регионе стартовала акция "Подари детям радость"

В Кировской области стартовала акция "Подари детям радость", традиционно она проводится кировским филиалом "Российского детского фонда" - старейшей благотворительной организации, работающей в регионе еще со времен Советского Союза.Новогодняя пора - время не только получать, но и дарить подарки. Российский Детский Фонд дает шанс каждому стать Дедом Морозом. Стартовала акция по сбору рождественских подарков для детей из интернатов, больниц и малообеспеченных семей Фонд не может оставить без подарков и детей, находящихся на лечении в детском санатории «Талица», а также в психиатрической больнице. В общей сложности нужно не менее 5 000 подарков, чтобы обездоленные малыши могли прикоснуться к самому главному празднику.Здесь будут рады любым, даже самым маленьким подаркам и дать их может абсолютно любой житель города. Это может быть, к примеру, красивая игрушка, с которой ваш ребенок уже не играет и готов расстаться. Жители города, предприятия и организации могут присоединиться к акции и принести свои подарки к отделению Российского детского фонда на улице Труда, 57. Акция будет идти вплоть до середины января.