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В регионе стартовала акция "Подари детям радость"

В регионе стартовала акция "Подари детям радость"

Вчера, 19:30
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Иван Швецов
В регионе стартовала акция


В Кировской области стартовала акция "Подари детям радость", традиционно она проводится кировским филиалом "Российского детского фонда" - старейшей благотворительной организации, работающей в регионе еще со времен Советского Союза.

Новогодняя пора - время не только получать, но и дарить подарки. Российский Детский Фонд дает шанс каждому стать Дедом Морозом. Стартовала акция по сбору рождественских подарков для детей из интернатов, больниц и малообеспеченных семей Фонд не может оставить без подарков и детей, находящихся на лечении в детском санатории «Талица», а также в психиатрической больнице. В общей сложности нужно не менее 5 000 подарков, чтобы обездоленные малыши могли прикоснуться к самому главному празднику.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ "РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА":
«Даже конфетка, карандаш, игрушка уйдет обязательно в этом подарке. Не у всех детей есть сладости, не в каждой семье у ребенка есть своя хорошая книга и игрушка. Спасибо кировчанам, они нас слышат, понимаю и стараются помочь».

Здесь будут рады любым, даже самым маленьким подаркам и дать их может абсолютно любой житель города. Это может быть, к примеру, красивая игрушка, с которой ваш ребенок уже не играет и готов расстаться. Жители города, предприятия и организации могут присоединиться к акции и принести свои подарки к отделению Российского детского фонда на улице Труда, 57. Акция будет идти вплоть до середины января.
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