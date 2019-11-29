Во Дворце Молодежи города Кирова прошел КВН на противопожарную тематику

КВН с огоньком. Студенты из районов области приехали в областной дворец молодежи, чтобы выяснить, кто самый веселый и находчивый. Шутили на противопожарную тематику.Несерьезно о серьезном. Команда КВН "Юг Кировской области" приехала из Вятских Полян. К этой игре они готовились в течении месяца. Вдохновение искали не только в стенах родного техникума.На сцене дворца молодежи сошлись пять команд из средних учебных заведений. Тема игры "Пожарная безопасность - превыше всего". Эту игру организовали МЧС и областное отделение "Всероссийского добровольного пожарного общества".Главная цель организаторов этой игры - сформировать у студентов сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности. Организаторы надеются, что участники игры помогут эту цель реализовать.Добавим, участники игры соревновались в трех конкурсах - приветствие, разминка и конкурсе капитанов.