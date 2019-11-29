Во Дворце Молодежи города Кирова прошел КВН на противопожарную тематику

КВН с огоньком. Студенты из районов области приехали в областной дворец молодежи, чтобы выяснить, кто самый веселый и находчивый. Шутили на противопожарную тематику.
Несерьезно о серьезном. Команда КВН "Юг Кировской области" приехала из Вятских Полян. К этой игре они готовились в течении месяца. Вдохновение искали не только в стенах родного техникума.
ИБРАГИМ КУРБАНОВ, КАПИТАН КОМАНДЫ КВН "ЮГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Г. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ:
- Сначала сходили в пожарную часть, все нам "отучили", показали.
- Вдохновились там?
- Да.
На сцене дворца молодежи сошлись пять команд из средних учебных заведений. Тема игры "Пожарная безопасность - превыше всего". Эту игру организовали МЧС и областное отделение "Всероссийского добровольного пожарного общества".
КОНСТАНТИН БАРМИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Впервые в городе мы проводим противопожарный КВН. Чем он отличается от обычного клуба веселых и находчивых? Только тем, что у нас будут шутить на противопожарную тематику. Хочется отметить, что вопросы пожарной безопасности связаны у нас каждый день с нашей жизнью».
Главная цель организаторов этой игры - сформировать у студентов сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности. Организаторы надеются, что участники игры помогут эту цель реализовать.
ИГОРЬ РЕШЕТНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА":
«Прогрессивная молодежь, которой нужно обязательно распространять пожарную безопасность, знать самим и внедрять ее среди своих друзей и других студентов».
Добавим, участники игры соревновались в трех конкурсах - приветствие, разминка и конкурсе капитанов.