Единственный детский сад в деревне Митино оказался под угрозой закрытия. Родителям предложен вариант, куда они могут перевести детей. Но он не устраивает.Просторный, теплый, с бассейном, спортзалом и большой столовой. Жители Митино когда-то сами ходили в этот детский садик. Сейчас водят детей в единственную группу. В ней 22 ребенка от 3 до 6 лет. В планах было расширить количество групп. Район активно застраивается. Но недавно родители узнали, что детское учреждение могут закрыть.По словам родителей, им было предложено написать заявления на перевод детей в детсад села Бобино. В противном случае они рисковали оказаться в общей очереди. Проблема заключается и в том, что между Митино и Бобино нет прямого автобусного сообщения. Поэтому взрослым не представляется возможным вовремя отвозить и забирать детей.К поиску путей выхода из ситуации подключился Общероссийский народный фронт. На его обращение в министерстве образования ответили. Детский сад в Митино находится в ведении администрации Слободского района. По информации главы района, решение по закрытию детсада принято не было.Отметим, что в Бобино действительно завершается строительство ясельного сада для малышей до 3 лет. Поэтому вопрос о переводе туда детей из Митино не стоит.