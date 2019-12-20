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Единственный детский сад в деревне Митино оказался под угрозой закрытия

Единственный детский сад в деревне Митино оказался под угрозой закрытия

Сегодня, 11:03
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Роман Четвериков
Единственный детский сад в деревне Митино оказался под угрозой закрытия


Единственный детский сад в деревне Митино оказался под угрозой закрытия. Родителям предложен вариант, куда они могут перевести детей. Но он не устраивает.

Просторный, теплый, с бассейном, спортзалом и большой столовой. Жители Митино когда-то сами ходили в этот детский садик. Сейчас водят детей в единственную группу. В ней 22 ребенка от 3 до 6 лет. В планах было расширить количество групп. Район активно застраивается. Но недавно родители узнали, что детское учреждение могут закрыть.

ЛЮБОВЬ ФУКАЛОВА:
«Я бы не хотела, чтобы закрывали этот садик. Сейчас там группа разновозрастная и я бы хотела, чтобы мой ребенок в нее ходил».

По словам родителей, им было предложено написать заявления на перевод детей в детсад села Бобино. В противном случае они рисковали оказаться в общей очереди. Проблема заключается и в том, что между Митино и Бобино нет прямого автобусного сообщения. Поэтому взрослым не представляется возможным вовремя отвозить и забирать детей.    

ЕЛЕНА МОРОЗОВА:
«Не добраться. Только своим транспортом. Не спорю, он есть. Но сегодня он работает, а завтра нет. И обратили внимание, когда ехали сюда. Какая дорога. И ребенка лишний раз я буду подвергать риску».

К поиску путей выхода из ситуации подключился Общероссийский народный фронт. На его обращение в министерстве образования ответили. Детский сад в Митино находится в ведении администрации Слободского района. По информации главы района, решение по закрытию детсада принято не было.

ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ, ГЛАВА СЛОБОДСКОГО РАЙОНА:
«Со стороны администрации такой рекомендации не было... Садик будет работать и в 2020 году».

Отметим, что в Бобино действительно завершается строительство ясельного сада для малышей до 3 лет. Поэтому вопрос о переводе туда детей из Митино не стоит.
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