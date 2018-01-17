Воспитанница кирово-чепецкого хоккея провела свой первый матч на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Накануне в рамках группового этапа женского турнира сборная России встречалась с командой Финляндии.
Переиграв россиянок по всем показателям, финские хоккеистки одержали победу 5-1. В составе сборной России в матче принимала участие 19-летняя воспитанница «Олимпии» Екатерина Лихачёва.
Ранее девушка была срочно вызвана в команду, заменив заболевшую Анастасию Чистякову.
Напомним, что в двух первых матча олимпийского турнира российские хоккеистки уступили сборным Канады и США с одинаковым счётом 0-5.
В рамках одной четвёртой финала россиянки встретятся с командой Швейцарии.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.