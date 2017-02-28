В Кирове разыгран Кубок ГФИ
Служба и хоккей теперь для этих людей два неразделимых понятия. Одно другому не мешает. И во всем у силовиков виден профессиональный подход. К розыгрышу Кубка они готовятся основательно. Составы у команд сыгранные. По сезону расписано участие в разных турнирах.
РАМИЛЬ МИНИБАЕВ, ИГРОК КОМАНДЫ "ДИНАМО-ГАИ" (ИЖЕВСК):
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Чемпионат открытый. Приезжают команды из Удмуртии. В этом году вот Нижний Новгород подключился. Цена победы высокая. И такая вот бескомпромиссная борьба. Немножко зашкаливают эмоции. Но в целом, это мужской вид спорта».
Дебютанты из Нижнего Новгорода смогли с ходу сотворить сенсацию. Турнир построен так, что на долю каждой команды в день выпадает до 4-х матчей. И это без учета игровой нагрузки в решающей стадии Кубка. Поэтому серьезный тренировочный подход крайне необходим. С этим у нижегородцев, как выяснилось, было все в полном порядке.
АНДРЕЙ КВИТКО, ИГРОК КОМАНДЫ "ДИНАМО-ГАИ" (НИЖНИЙ НОВГОРОД):
«Силовики должны заниматься спортом. Это нам нравится. В нашей команде почти что 80% сотрудников ГАИ и они в спортивной форме держаться. И я считаю, что это правильно».
Другим соискателем на завоевание Кубка был кировский "Корпус выживания". Его формируют сотрудники Росгвардии и Управления ФСБ по Кировской области. Команда рекордсмен по числу побед на турнире и команда, которая служит примером того, как надо выполнять поставленную перед собой спортивную задачу.
Забросив две безответные шайбы, "Корпус" четвертый год подряд стал обладателем почетного трофея. Правда, с каждым разом побеждать в финале становится все сложнее.
АЛЕКСАНДР КОРЗУНИН, ИГРОК КОМАНДЫ "КОРПУС ВЫЖИВАНИЯ":
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