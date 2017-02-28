В Кирове разыгран Кубок ГФИ

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«Неделю назад ездили в Екатеринбург. Нас приглашали на турнир, посвященный выводу войск из Афганистана. Отыграли, заняли второе место. Недельку отдохнули и приехали сюда».

«Уровень хоккея тут растет. Команды усиливаются. Все сюда едут за победой. Вот нижегородцы достойный соперник. Ижевск тоже. Здесь можно любому проиграть».

Боевое задание со спортивным уклоном. Десять команд органов безопасности и правопорядка выявляли, кто из них лучше играет в хоккей в рамках Открытого Кубка области.Служба и хоккей теперь для этих людей два неразделимых понятия. Одно другому не мешает. И во всем у силовиков виден профессиональный подход. К розыгрышу Кубка они готовятся основательно. Составы у команд сыгранные. По сезону расписано участие в разных турнирах.Для хоккеистов из "Динамо-ГАИ" это третье по счету участие в Кубке. Два предыдущих розыгрыша для ижевцев становились серебряными. Нынче в финал не удалось пробиться. В матче за третье место им пришлось соперничать с "Лигой" из Кирово-Чепецка. Упорная по характеру встреча закончилась в пользу наших гостей. Они выиграли 2-0. Хотя результат мог быть совсем иным.Дебютанты из Нижнего Новгорода смогли с ходу сотворить сенсацию. Турнир построен так, что на долю каждой команды в день выпадает до 4-х матчей. И это без учета игровой нагрузки в решающей стадии Кубка. Поэтому серьезный тренировочный подход крайне необходим. С этим у нижегородцев, как выяснилось, было все в полном порядке.Другим соискателем на завоевание Кубка был кировский "Корпус выживания". Его формируют сотрудники Росгвардии и Управления ФСБ по Кировской области. Команда рекордсмен по числу побед на турнире и команда, которая служит примером того, как надо выполнять поставленную перед собой спортивную задачу.Забросив две безответные шайбы, "Корпус" четвертый год подряд стал обладателем почетного трофея. Правда, с каждым разом побеждать в финале становится все сложнее.Следующий розыгрыш Кубка обещает стать более интересным. Планируется расширить количество и географию участников. Которым под силу выдать полноценное хоккейное зрелище с силовой борьбой и атакующим азартом.