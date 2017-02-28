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Новости / Спорт

В Кирове разыгран Кубок ГФИ

Вчера, 17:42 | Просмотров: 117 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Боевое задание со спортивным уклоном. Десять команд органов безопасности и правопорядка выявляли, кто из них лучше играет в хоккей в рамках Открытого Кубка области.

Служба и хоккей теперь для этих людей два неразделимых понятия. Одно другому не мешает. И во всем у силовиков виден профессиональный подход. К розыгрышу Кубка они готовятся основательно. Составы у команд сыгранные. По сезону расписано участие в разных турнирах.

В Кирове разыгран Кубок ГФИРАМИЛЬ МИНИБАЕВ, ИГРОК КОМАНДЫ "ДИНАМО-ГАИ" (ИЖЕВСК):
«Неделю назад ездили в Екатеринбург. Нас приглашали на турнир, посвященный выводу войск из Афганистана. Отыграли, заняли второе место. Недельку отдохнули и приехали сюда».
 
 
Для хоккеистов из "Динамо-ГАИ" это третье по счету участие в Кубке. Два предыдущих розыгрыша для ижевцев становились серебряными. Нынче в финал не удалось пробиться. В матче за третье место им пришлось соперничать с "Лигой" из Кирово-Чепецка. Упорная по характеру встреча закончилась в пользу наших гостей. Они выиграли 2-0. Хотя результат мог быть совсем иным.

В Кирове разыгран Кубок ГФИВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Чемпионат открытый. Приезжают команды из Удмуртии. В этом году вот Нижний Новгород подключился. Цена победы высокая. И такая вот бескомпромиссная борьба. Немножко зашкаливают эмоции. Но в целом, это мужской вид спорта».

Дебютанты из Нижнего Новгорода смогли с ходу сотворить сенсацию. Турнир построен так, что на долю каждой команды в день выпадает до 4-х матчей. И это без учета игровой нагрузки в решающей стадии Кубка. Поэтому серьезный тренировочный подход крайне необходим. С этим у нижегородцев, как выяснилось, было все в полном порядке.

В Кирове разыгран Кубок ГФИАНДРЕЙ КВИТКО, ИГРОК КОМАНДЫ "ДИНАМО-ГАИ" (НИЖНИЙ НОВГОРОД):
«Силовики должны заниматься спортом. Это нам нравится. В нашей команде почти что 80% сотрудников ГАИ и они в спортивной форме держаться. И я считаю, что это правильно».

Другим соискателем на завоевание Кубка был кировский "Корпус выживания". Его формируют сотрудники Росгвардии и Управления ФСБ по Кировской области. Команда рекордсмен по числу побед на турнире и команда, которая служит примером того, как надо выполнять поставленную перед собой спортивную задачу.

Забросив две безответные шайбы, "Корпус" четвертый год подряд стал обладателем почетного трофея. Правда, с каждым разом побеждать в финале становится все сложнее.

В Кирове разыгран Кубок ГФИАЛЕКСАНДР КОРЗУНИН, ИГРОК КОМАНДЫ "КОРПУС ВЫЖИВАНИЯ":
«Уровень хоккея тут растет. Команды усиливаются. Все сюда едут за победой. Вот нижегородцы достойный соперник. Ижевск тоже. Здесь можно любому проиграть».
 
 
Следующий розыгрыш Кубка обещает стать более интересным. Планируется расширить количество и географию участников. Которым под силу выдать полноценное хоккейное зрелище с силовой борьбой и атакующим азартом.


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