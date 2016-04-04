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Самбо на сегодняшний день наиболее популярный вид спорта в Свече

Сегодня, 17:56 | Просмотров: 135 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Самбо на сегодняшний день наиболее популярный вид спорта в Свече Не футбол и хоккей, а самбо на сегодняшний день наиболее популярный вид спорта в Свече. Воспитанники местной секции объехали полстраны и почти с каждого соревнования они привозят медали. Наша съемочная группа отправилась в поселок, чтобы выяснить. Что же лежит в основе успехов самбистов из небольшого населенного пункта.

Это редкие минуты баловства перед занятием. Но стоит войти в зал тренеру как ребята потуже затягивают пояса. Они понимают. На тренировке предстоит "пахать". Именно это мы услышали от учеников Огтая Джавадова. Он единственный человек в поселке кто последние 10 лет занимается самбистами. Сейчас в группе более 60 человек. Занятия проходят даже по выходным. Но на каждую тренировку наставник приходит с желанием чему-то научить ребят.

Самбо на сегодняшний день наиболее популярный вид спорта в Свече ОГТАЙ ДЖАВАДОВ, ТРЕНЕР ПО САМБО:
«Честно говоря, тяжело. Но наш вид спорта такой, что он нас закаляет, чтобы в будущем быть готовым к тяжелым работам».

Это Джавадов знает как никто другой. В бытность спортсменом целиком отдавал себя ради побед. Они у него есть и довольно значимые. Но даже на данный момент он еще не сказал в самбо своего последнего слова. Став тренером, познает другую сторону медали.

Самбо на сегодняшний день наиболее популярный вид спорта в Свече ДМИТРИЙ БУРЕХИН, ПРИЗЕР РЕСПУБЛИКАНСКИХ ТУРНИРОВ ПО САМБО:
«С первых дней тренировок он мне очень многое дал. Тренер мне показался очень сильным. Он к каждому может найти подход. Меня это зацепило, и я занимаюсь уже на протяжении восьми лет».

Он для них отец. Они для него семья. В свечинской секции самбо данные отношения взяты за правило. Как и то, что любое занятие не должно быть похожим на предыдущие. Кропотливая отработка приемов лежит в основе роста мастерства ребят.

Самбо на сегодняшний день наиболее популярный вид спорта в Свече МАТВЕЙ МОЧАЛОВ, ПРИЗЕР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО САМБО:
«Ну есть всякие болевые. Канарейка, например, называется. Даже если ты правильно сделаешь за один раз, на схватке все же упираются, не хотят падать. На это может год уйти? Даже больше даже».
 
 
На сегодняшний день команда самбистов из Свечи одна из сильнейших в регионе. Ребята входят в состав областной сборной по разным возрастам. Регулярно в сезоне случаются и выезды на турниры высокого уровня. Так, на последнем, международном, в Дзержинске свечинцы завоевали одно золото и два призовых места. Успехи вдохновили и родителей. Вместе с тренером они составляют тандем единомышленников в развитии самбо.

Самбо на сегодняшний день наиболее популярный вид спорта в Свече НАТАЛЬЯ БУРЕХИНА, МАМА САМБИСТА:
«Нас родительский комитет Свечи на многих соревнованиях видно и слышно. Стараемся везде ездить, поддерживать. Поэтому, вот так».
 
 
 
Самбо на сегодняшний день наиболее популярный вид спорта в Свече ГАЛИНА ГОГОЛЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕЧИНСКОГО РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ:
«Можно назвать брендом, визитной карточкой Свечинского района. Раньше спрашивали Свеча это где, то сейчас нас узнают и знают».

Принимая поздравления после каждой успешной поездки, Джавадов вместе с учениками не останавливается на достигнутом. Победы лишь подстегивают идти дальше. К новым вызовам и новым титулам.

ОГТАЙ ДЖАВАДОВ, ТРЕНЕР ПО САМБО:
«Как я говорю. Не хочешь, не ходи. Это твое желание в первую очередь. Мне нужен результат, я работаю на него».

12 мая в Свече пройдут крупный межрегиональный турнир по самбо. Ожидается приезд сильных команд. Но свечинская, на правах хозяев, постарается порадовать земляков хорошим, а главное, успешным выступлением в командном зачете.


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