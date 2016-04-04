Самбо на сегодняшний день наиболее популярный вид спорта в Свече
Это редкие минуты баловства перед занятием. Но стоит войти в зал тренеру как ребята потуже затягивают пояса. Они понимают. На тренировке предстоит "пахать". Именно это мы услышали от учеников Огтая Джавадова. Он единственный человек в поселке кто последние 10 лет занимается самбистами. Сейчас в группе более 60 человек. Занятия проходят даже по выходным. Но на каждую тренировку наставник приходит с желанием чему-то научить ребят.
ОГТАЙ ДЖАВАДОВ, ТРЕНЕР ПО САМБО:
«Честно говоря, тяжело. Но наш вид спорта такой, что он нас закаляет, чтобы в будущем быть готовым к тяжелым работам».
Это Джавадов знает как никто другой. В бытность спортсменом целиком отдавал себя ради побед. Они у него есть и довольно значимые. Но даже на данный момент он еще не сказал в самбо своего последнего слова. Став тренером, познает другую сторону медали.
ДМИТРИЙ БУРЕХИН, ПРИЗЕР РЕСПУБЛИКАНСКИХ ТУРНИРОВ ПО САМБО:
«С первых дней тренировок он мне очень многое дал. Тренер мне показался очень сильным. Он к каждому может найти подход. Меня это зацепило, и я занимаюсь уже на протяжении восьми лет».
Он для них отец. Они для него семья. В свечинской секции самбо данные отношения взяты за правило. Как и то, что любое занятие не должно быть похожим на предыдущие. Кропотливая отработка приемов лежит в основе роста мастерства ребят.
МАТВЕЙ МОЧАЛОВ, ПРИЗЕР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО САМБО:
НАТАЛЬЯ БУРЕХИНА, МАМА САМБИСТА:
«Нас родительский комитет Свечи на многих соревнованиях видно и слышно. Стараемся везде ездить, поддерживать. Поэтому, вот так».
«Можно назвать брендом, визитной карточкой Свечинского района. Раньше спрашивали Свеча это где, то сейчас нас узнают и знают».
Принимая поздравления после каждой успешной поездки, Джавадов вместе с учениками не останавливается на достигнутом. Победы лишь подстегивают идти дальше. К новым вызовам и новым титулам.
ОГТАЙ ДЖАВАДОВ, ТРЕНЕР ПО САМБО:
«Как я говорю. Не хочешь, не ходи. Это твое желание в первую очередь. Мне нужен результат, я работаю на него».
12 мая в Свече пройдут крупный межрегиональный турнир по самбо. Ожидается приезд сильных команд. Но свечинская, на правах хозяев, постарается порадовать земляков хорошим, а главное, успешным выступлением в командном зачете.
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