Чемпионат по пожарно-спасательному спорту на стадионе "Прометей"

На стадионе "Прометей" продолжается открытый чемпионат Кировской области по пожарно-спасательному спорту. Накануне участники демонстрировали навыки командной работе. Сегодня день посвящен эстафете.
19 команд со всей области, да еще и гости из-за Урала. Чемпионат области по пожарно-спасательному спорту - это место, где существует реальная конкуренция, имя чемпиона неизвестно до последнего этапа.
Чемпионат проходит в течении двух дней, сегодня спортсмены соревнуются в эстафете. Протяженность дистанции - 400 метров. Всего четыре этапа.
ВИТАЛИЙ КОРОБЕЙНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА:
«Первый этап - это преодоление "домика". Второй этап - это преодоление забора. Третий этап - это прохождение "бума" с рукавами. Соединение их к разветвлению. Последний этап - это тушение жидкости».
В турнире приняла участие команда из Ханты-Мансийского автономного округа. Чемпионы России высоко оценили уровень соревнований.
СЕРГЕЙ АДУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ ХМАО:
«Уровень Кировской области за последние годы, мы приезжаем уже 11й год, очень сильно вырос. Они уже составляют конкуренцию Ханты-Мансийску, многим другим командам».
Добавим, областные соревнования для кировских спортсменов - это отличная возможность испытать свои силы и подготовиться к чемпионату России.
Добавим, что в комплексном зачёте все призеры - кировчане: первой стала команда специализированной пожарно-спасательной части, на втором - спортсмены пожарной части №1 из Октябрьского района и замыкает тройку лидеров команда пожарной части №11 из Нововятска.