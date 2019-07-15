Чемпионат по пожарно-спасательному спорту на стадионе "Прометей"

На стадионе "Прометей" продолжается открытый чемпионат Кировской области по пожарно-спасательному спорту. Накануне участники демонстрировали навыки командной работе. Сегодня день посвящен эстафете.19 команд со всей области, да еще и гости из-за Урала. Чемпионат области по пожарно-спасательному спорту - это место, где существует реальная конкуренция, имя чемпиона неизвестно до последнего этапа.Чемпионат проходит в течении двух дней, сегодня спортсмены соревнуются в эстафете. Протяженность дистанции - 400 метров. Всего четыре этапа.В турнире приняла участие команда из Ханты-Мансийского автономного округа. Чемпионы России высоко оценили уровень соревнований.Добавим, областные соревнования для кировских спортсменов - это отличная возможность испытать свои силы и подготовиться к чемпионату России.Добавим, что в комплексном зачёте все призеры - кировчане: первой стала команда специализированной пожарно-спасательной части, на втором - спортсмены пожарной части №1 из Октябрьского района и замыкает тройку лидеров команда пожарной части №11 из Нововятска.