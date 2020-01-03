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В Верхошижемье состоялся второй этап Кубка России по зимнему триатлону

В Верхошижемье состоялся второй этап Кубка России по зимнему триатлону

Вчера, 11:24
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Роман Четвериков
В Верхошижемье состоялся второй этап Кубка России по зимнему триатлону


В Верхошижемском районе состоялся второй этап Кубка России по зимнему триатлону. Для многих спортсменов сложная лыжная трасса стала настоящим испытанием.

Их первая попытка пройти кубковую дистанцию получилась скомканной. На этапе в Ярославле всех по местам расставил дуатлон. Один вид пришлось исключить из-за отсутствия снега. В Верхошижемье его оказалось в избытке.

Классика зимнего троеборья - это бег, велосипедная езда и лыжная гонка. Такой итальянский вариант состязания принят за основу в проведении чемпионатов мира и Европы. На вятских просторах трассу удалось подготовить по всем стандартам. Но идеальной она не стала в силу выпавшего снега. Он поставил спортсменов в сложные условия. Трехкилометровый забег превратился в испытание силы и выносливости.

РИНАТ ГАЯЗОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Снег, покрытие мягкое, бежать трудно».

Только горный велосипед, но подготовленный по личному усмотрению. Требование к велосегменту относительно лояльные. На колесах разного диаметра можно использовать простую резину, либо шипованную. Но даже эти тонкости не спасали триатлонистов.   Приходилось быть предельно внимательным на подъемах, спусках и равнинных отрезках.

Зимний триатлон тем и интересен, что события на трассе меняются с необычной быстротой. Редко, когда можно встретить триатлониста одинаково хорошо готового к бегу, велосипеду и лыжам. Один или два вида могут позволить уйти в отрыв. Но чтобы сохранить преимущество до конца надо включать организм на максимальную работу.

ЕВГЕНИЙ КИРИЛЛОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я пришел из летнего триатлона, сложным этапом были лыжи. Нужно было начинать с нуля, кататься. Но сейчас вышел на такой этап, что нужно держать себя на высоком уровне».

На зимний старт вышли экстремалы из 12 регионов страны. Подготовка у каждого велась индивидуально. Это и начало сказываться, когда приближалась развязка гонки. Ринат Гаязов уходил на последний лыжный этап в лидирующей группе. И 5-ти километров ему хватило, чтобы сначала подобраться к впереди идущим, а затем прибавить на финише и пересечь его первым.

АНДРЕЙ РУДИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТРИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:
«Сегодня была непредсказуемая гонка. Участников много с равными силами. Лидер Павел Андреев отсутствует на Кубке мира. Сами видели на финише секунды решали».

В розыгрыше Кубка России пройдут еще 4 зимних этапа. Но Верхошижемский запомнился интересной трасса, душевной атмосферой и поддержкой зрителей.
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