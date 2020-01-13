Сегодня Кировский областной суд вынес приговор по делу Марии Плёнкиной, оставившей без еды и воды умирать трехлетнюю дочь. Каким будет наказание, и как отнеслись к приговору кировчане, следящие за процессом?В феврале прошлого года Мария Плёнкина, желая избавиться от дочери, оставила её одну в квартире без продуктов и воды на 8 суток. Тело девочки было обнаружено в день ее рождения. Кристине должно было исполниться 3 года. Состояние квартиры Плёнкиной поражает - полная антисанитария. Кристина умерла от обезвоживания, голодания и переохлаждения организма. Все то время, что дочь умирала, так называемая мать жила у подруги, гуляла по магазинам, отдыхала в клубах на деньги, которые она просила у матери на питание внучки.Приговор Пленкиной - 13 лет лишения свободы в колонии общего режима и последующим ограничением свободы на срок 1 год. Прокурор по делу Анна Кравец пояснила, что значит это "ограничение".У Пленкиной есть право подать апелляцию в течение 10 дней и, похоже, она собирается это сделать. По крайней мере именно об этом она сказала судье после вынесения приговора. Адвокат Плёнкиной на судебное заседание не пришла. Зато пришли кировчане, которых до глубины души ранила история Кристины.Сегодня у дома, где произошла трагедия нет цветов и игрушек, вроде бы ничто не напоминает о преступлении, но достаточно спросить любого прохожего - все знают, что это за дом, и кто такая Плёнкина. Приговор кировчане поддерживают.Судья еще раз повторил подробности убийства: В ночь с 16 на 17 соседи слышали плач ребёнка, но поскольку малышка плакала и раньше, не придали этому значения. В ночь с 17 на 18 Пленкина не ночевала у подруги. Где она её провела, неизвестно. Именно в эти дни Кристина умерла.