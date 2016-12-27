Казачий фестиваль ГТО в Порошино
Сегодня, 12:00 | Просмотров: 82 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Казаки - народ веселый, все привыкли делать с песней, с пляской. Выступление ансамбля зрители приветствовали бурными аплодисментами. А в это время на манеже готовились к выступлению кавалеристы. Организаторы постарались провести фестиваль так, чтобы он надолго запомнился и участникам и сторонним наблюдателям.
ВИКТОР РЯБЕНКО, АТАМАН КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА:
«Основная наша цель - это военно-патриотическое воспитание, и я считаю, что все казаки должны пройти это испытание. И я сам в этом году пройду, обязательно».
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