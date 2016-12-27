Казачий фестиваль ГТО в Порошино

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«Основная наша цель - это военно-патриотическое воспитание, и я считаю, что все казаки должны пройти это испытание. И я сам в этом году пройду, обязательно».

Кировское городское казачье общество провело фестиваль ГТО в Порошино. Во время проведения спортивного праздника был задействован кавалерийский патруль.Казаки - народ веселый, все привыкли делать с песней, с пляской. Выступление ансамбля зрители приветствовали бурными аплодисментами. А в это время на манеже готовились к выступлению кавалеристы. Организаторы постарались провести фестиваль так, чтобы он надолго запомнился и участникам и сторонним наблюдателям.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - полноценная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает выполнение установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. Казачий фестиваль ГТО не ставит целью получение знаков отличий, это в первую очередь пропаганда здорового образа жизни. Знак отличия ГТО - это показатель активной жизненной и гражданской позиции любого гражданина Российской Федерации.