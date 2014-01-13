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В Кирове проходит конкурс рождественских вертепов. Его проводят по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка.В Православной традиции празднование Рождества Христова продолжается до Крещения. Один из символов Рождества - вертеп. Они бывают двух видов - маленькие (домашние) и большие уличные. Вертепы делают из самых различных материалов - домашние из картона, глины, гипса, вырезают из дерева, уличные мастерят из снега и льда.Все храмы, церкви, монастыри Кирова принимают участие в конкурсе на лучший Рождественский вертеп. В прошлом году вертеп храма Пантелеймона Целителя стал победителем. И это очень вдохновило воспитанников воскресной школы на создание очередной "Вифлеемской горы".Фотографии всех вертепов города размещены на сайте Вятской епархии. Там можно проголосовать за любой понравившийся. По результатам голосования определят победителя.