В Кирове проходит конкурс рождественских вертепов
В Православной традиции празднование Рождества Христова продолжается до Крещения. Один из символов Рождества - вертеп. Они бывают двух видов - маленькие (домашние) и большие уличные. Вертепы делают из самых различных материалов - домашние из картона, глины, гипса, вырезают из дерева, уличные мастерят из снега и льда.
ПРОТОИЕРЕЙ КОНСТАНТИН ВАРСЕГОВ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ:
«Что нам дает вертеп? Когда мы туда смотрим, то мысленно мы переносимся во времена, когда родился Христос. Мы становимся свидетелями той радости, которая когда-то произошла».
Все храмы, церкви, монастыри Кирова принимают участие в конкурсе на лучший Рождественский вертеп. В прошлом году вертеп храма Пантелеймона Целителя стал победителем. И это очень вдохновило воспитанников воскресной школы на создание очередной "Вифлеемской горы".
АЛЛА КАРАБАНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ХРАМА ПАНТЕЛЕИМОНА ЦЕЛИТЕЛЯ:
«Лепили снежки. Принесли сено, кто живет в своих домах. И обустроили такой рождественский вертеп. Мы, таким образом, напоминаем о празднике Рождество. Каждый проходящий по территории храма в ту рождественскую ночь, когда Вифлеемская звезда оповестила о рождении Спасителя».
Фотографии всех вертепов города размещены на сайте Вятской епархии. Там можно проголосовать за любой понравившийся. По результатам голосования определят победителя.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
19.02.2014