В Герценке презентовали сборник архивных документов "Письма с войны"

В литературной гостиной библиотеки имени Герцена состоялась презентация сборника архивных документов "Письма с войны". С составителями книги, сотрудниками архива социальной и политической истории Кировской области, встретился Иван Швецов.
Эти письма не предназначались для публикации, их писали самым близким - жене, детям, сестре, маме. Военная цензура, видимо, не справлялась с объемом корреспонденции: в сообщениях много таких подробностей, которые могли бы быть запросто истолкованы цензорами как паникёрство и пораженчество. А за такие настроения, по приказу Сталина, грозил расстрел. ВЛАДИМИР ЖАРАВИН, ВЕДУЩИЙ АРХИВИСТ ГАСПИКО:
«С волховского фронта Садырин пишет: есть нечего, просит жену насушить сухарей и выслать ему. Такие письма цензура обычно не пропускала».
В сборнике письма 14 человек, из которых до дня Победы дожило только двое. Один из выживших впоследствии оставил заметный след в культурной жизни города Кирова.
ПАВЕЛ ЧЕМОДАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГАСПИКО:
«Большинство, конечно, крестьяне, но есть и достаточно известные люди. Например, Исаак Соломонович Шур, который потом работал на кировском телевидении. Есть его письма, в том числе письмо, написанное в день Победы».
Во второй части сборника содержатся письма, пришедшие с фронта в редакцию газеты "Кировская правда". Там содержатся бесчисленные радостные приветы колхозникам и колхозницам, рабочим. Контраст между оптимистичным официозом и личной перепиской колоссальный. В личных письмах виден весь ужас и боль войны. И для презентации книги была выбрана символичная дата: 22 июня - день начала великой Отечественной войны. Сборник как будто говорит нам, что нельзя допустить повторения кровопролития.
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