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Поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт" подарили новое оборудование

Сегодня, 10:32 | Просмотров: 108 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Рации, компасы, фонари и навигаторы. Поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт" подарили новое оборудование. Проект реализовывался в течение полугода группой инициативных кировчан.

Три комплекта нового оборудования дадут возможность проводить сразу несколько поисков одновременно, либо один более масштабный. Кроме того, улучшится качество связи между поисковыми группами.

Поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт" подарили новое оборудование АЛЕКСАНДРА ЯГОВКИНА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПСО "ЛИЗА АЛЕРТ" В Г. КИРОВЕ:
«Это 15 навигаторов, самая ценная и самая хрупкая часть, компасы - точные, достаточно быстро определяют направление, работают и на ходу, не нужно останавливаться».

Также в комплектах - рации с удлиненной антенной, поисковые фонари. Отметим, что один комплект обеспечивает эффективную работу 15 поисковиков. Оказать поддержку отделению отряда «Лиза Алерт» в регионе решила группа инициативных кировчан. Познакомились с волонтерами и выяснили, что необходимы дополнительные комплекты оборудования.

Поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт" подарили новое оборудование АЛЕКСЕЙ ГУРЬЯНОВ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА:
«Мы приступили к поиску неравнодушных людей, пропагандировали и само движение, рассказывали, как и почему стоит помочь, насобирали определенную сумму, купили определенное оборудование. Сейчас каждый из участников нашей команды хочет попробовать это оборудование в действии, все мы пойдем на ближайший поиск».

А волонтеры отряда "Лиза Алерт" дают советы, как подготовится к походу в лес, и что делать, если вы поняли, что не можете найти путь обратно.

АЛЕКСАНДРА ЯГОВКИНА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПСО "ЛИЗА АЛЕРТ" В Г. КИРОВЕ:
«Вот такие нехитрые правила - предупредить заранее, куда идете, надеть яркую одежду, взять воды, еды и сотовый телефон заряженный - предотвратят неприятную ситуацию, когда человек ушел в лес и заблудился безо всего, и никто не знает, где он, и правило "Стой!" работает всегда - в лесу, в городе, не имеет значения, потерялся – стой».

И тогда специалисту будет легче определить ваше местоположение максимально точно. Бесплатный телефонный номер поисково-спасательной службы Лиза-Алерт для всех регионов России - 8-800-700-54-52.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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