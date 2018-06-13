Поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт" подарили новое оборудование
Три комплекта нового оборудования дадут возможность проводить сразу несколько поисков одновременно, либо один более масштабный. Кроме того, улучшится качество связи между поисковыми группами.
АЛЕКСАНДРА ЯГОВКИНА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПСО "ЛИЗА АЛЕРТ" В Г. КИРОВЕ:
«Это 15 навигаторов, самая ценная и самая хрупкая часть, компасы - точные, достаточно быстро определяют направление, работают и на ходу, не нужно останавливаться».
Также в комплектах - рации с удлиненной антенной, поисковые фонари. Отметим, что один комплект обеспечивает эффективную работу 15 поисковиков. Оказать поддержку отделению отряда «Лиза Алерт» в регионе решила группа инициативных кировчан. Познакомились с волонтерами и выяснили, что необходимы дополнительные комплекты оборудования.
АЛЕКСЕЙ ГУРЬЯНОВ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА:
«Мы приступили к поиску неравнодушных людей, пропагандировали и само движение, рассказывали, как и почему стоит помочь, насобирали определенную сумму, купили определенное оборудование. Сейчас каждый из участников нашей команды хочет попробовать это оборудование в действии, все мы пойдем на ближайший поиск».
А волонтеры отряда "Лиза Алерт" дают советы, как подготовится к походу в лес, и что делать, если вы поняли, что не можете найти путь обратно.
АЛЕКСАНДРА ЯГОВКИНА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПСО "ЛИЗА АЛЕРТ" В Г. КИРОВЕ:
«Вот такие нехитрые правила - предупредить заранее, куда идете, надеть яркую одежду, взять воды, еды и сотовый телефон заряженный - предотвратят неприятную ситуацию, когда человек ушел в лес и заблудился безо всего, и никто не знает, где он, и правило "Стой!" работает всегда - в лесу, в городе, не имеет значения, потерялся – стой».
И тогда специалисту будет легче определить ваше местоположение максимально точно. Бесплатный телефонный номер поисково-спасательной службы Лиза-Алерт для всех регионов России - 8-800-700-54-52.
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