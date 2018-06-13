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Рации, компасы, фонари и навигаторы. Поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт" подарили новое оборудование. Проект реализовывался в течение полугода группой инициативных кировчан.Три комплекта нового оборудования дадут возможность проводить сразу несколько поисков одновременно, либо один более масштабный. Кроме того, улучшится качество связи между поисковыми группами.Также в комплектах - рации с удлиненной антенной, поисковые фонари. Отметим, что один комплект обеспечивает эффективную работу 15 поисковиков. Оказать поддержку отделению отряда «Лиза Алерт» в регионе решила группа инициативных кировчан. Познакомились с волонтерами и выяснили, что необходимы дополнительные комплекты оборудования.А волонтеры отряда "Лиза Алерт" дают советы, как подготовится к походу в лес, и что делать, если вы поняли, что не можете найти путь обратно.И тогда специалисту будет легче определить ваше местоположение максимально точно. Бесплатный телефонный номер поисково-спасательной службы Лиза-Алерт для всех регионов России - 8-800-700-54-52.