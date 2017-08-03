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Новости / Общество

В Кирове сносят незаконные хозпостройки и гаражи.

Сегодня, 14:19 | Просмотров: 72 | Версия для печати
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Одна из построек была демонтирована на улице Краснофлотской.
 
В районе дома № 11 был самовольно построен гараж.
 
Снос металлического гаража был произведён в рамках муниципального контракта и бюджетного финансирования.
 
В 2019 году на территории Октябрьского района запланирован снос хозяйственных построек и металлических гаражей в п. Костино в районе ул. Южная, 2а.
 
Напомним, что органы местного самоуправления вправе принять решение о сносе самовольной постройки. Это могут быть металлические гаражи, деревянные хозяйственные постройки, кладовки, заборы, а также нестационарные торговые объекты (НТО).
 
Первоначально проводится выявление собственников объектов. Им предлагают либо оформить договор аренды земельного участка, либо провести добровольный демонтаж объектов.
 
В случае если гражданин или юрлицо отказывается провести снос, то органы власти вправе обратиться в суд, в том числе с требованием возложить расходы за демонтаж на владельца объекта.
 
Добавим, что в рамках демонтажа самовольных построек осуществляется благоустройство территории: уборка, погрузка и вывоз строительного мусора, в том числе находящегося внутри объектов.


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