В Кирове сносят незаконные хозпостройки и гаражи.

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Одна из построек была демонтирована на улице Краснофлотской.

В районе дома № 11 был самовольно построен гараж.

Снос металлического гаража был произведён в рамках муниципального контракта и бюджетного финансирования.

В 2019 году на территории Октябрьского района запланирован снос хозяйственных построек и металлических гаражей в п. Костино в районе ул. Южная, 2а.

Напомним, что органы местного самоуправления вправе принять решение о сносе самовольной постройки. Это могут быть металлические гаражи, деревянные хозяйственные постройки, кладовки, заборы, а также нестационарные торговые объекты (НТО).

Первоначально проводится выявление собственников объектов. Им предлагают либо оформить договор аренды земельного участка, либо провести добровольный демонтаж объектов.

В случае если гражданин или юрлицо отказывается провести снос, то органы власти вправе обратиться в суд, в том числе с требованием возложить расходы за демонтаж на владельца объекта.

Добавим, что в рамках демонтажа самовольных построек осуществляется благоустройство территории: уборка, погрузка и вывоз строительного мусора, в том числе находящегося внутри объектов.