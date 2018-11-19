Активисты провели субботник у путепровода над речкой Хлыновкой
АЛЁНА АРХИПОВА, СООРГАНИЗАТОР АКЦИИ:
- Через Интернет.
- Писали, да?
- Через группы различные группы, писали, приглашали, добровольцев собралось немного, но надеемся, что справимся.
- Жить в красивом и чистом городе. Уборка бытового мусора, вырубка засохших кустарников. Их немного, но они работают за идею.
Десятки мешков мусора и несколько часов и ручей с прилегающей территорией на перекрестке улиц Ленина и Блюхера приобретает совершенно иной вид.
ЕВГЕНИЙ ЛЯЛЕНКОВ, УЧАСТНИК:
Добавим, что активисты навели порядок у путепровода в субботу. Сегодня - вторник. Мешки с мусором и кучи вырубленных веток до сих пор лежат на берегу.
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