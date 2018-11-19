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Активисты провели субботник у путепровода над речкой Хлыновкой

Сегодня, 15:17 | Просмотров: 88 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Активные кировчане вышли на субботник на берег речки, протекающей в районе перекрестка улиц Ленина и Блюхера. Территория у путепровода за зиму превратилась в настоящую свалку.
 
 
Такие мероприятия не просто помогают сделать город лучше - они объединяют. А когда есть инициативные люди, кажется, вообще нет ничего невозможного.

Активисты провели субботник у путепровода над речкой ХлыновкойАЛЁНА АРХИПОВА, СООРГАНИЗАТОР АКЦИИ:
- Через Интернет.
- Писали, да?
- Через группы различные группы, писали, приглашали, добровольцев собралось немного, но надеемся, что справимся.

- Жить в красивом и чистом городе. Уборка бытового мусора, вырубка засохших кустарников. Их немного, но они работают за идею.

Десятки мешков мусора и несколько часов и ручей с прилегающей территорией на перекрестке улиц Ленина и Блюхера приобретает совершенно иной вид.

Активисты провели субботник у путепровода над речкой ХлыновкойЕВГЕНИЙ ЛЯЛЕНКОВ, УЧАСТНИК:
«Если администрация вывезет пакеты, вот это вот не растащат бомжи, крысы, то будет здесь немножечко, конечно, поприятнее. Мы местные жители, ездим по улице этой, ходим, дети здесь ходят. Я думаю, всем будет приятнее».
 
 
Сегодня здесь каждый уверен - оказывается, чтобы сделать что-то хорошее в своем или соседнем доме, нужно совсем немного усилий. И иногда для этого требуется лишь собственное желание.

Добавим, что активисты навели порядок у путепровода в субботу. Сегодня - вторник. Мешки с мусором и кучи вырубленных веток до сих пор лежат на берегу.


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