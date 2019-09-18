В Заречном парке города Кирова прошли "Чистые игры"

И уборка и соревнование. В Кирове прошли третьи по счету "Чистые игры". В этом году наводить порядок участники акции отправились в Заречный парк.Команды разбегаются в разные стороны. Чтобы победить в чистых играх нужно всего-ничего - перчатки, несколько мешков, а главное - зоркий взгляд и усердие. Экологические соревнования посвящены сбору мусора в Заречном парке. Отходов здесь очень много.Чтобы наполнить мешок до половины у Дарьи ушло около пяти минут. Девушка просто заглянула в кусты, а там чуть ли не стекольный склад. Осколки перемешаны с большим количеством другого мусора.Чем дальше в лес, тем толще мусорные мешки. Участники чистых игр находят обрезки толстого стекла, ржавое железо. Есть и совсем необычный мусор.Найденному мусору участники придумывают легенду. Если в пункт приема принести что-то необычное, да еще и байку рассказать, то получишь гораздо больше баллов, чем за скучную передачу мусора судьям.Участникам необходимо не только собирать мусор, но и сортировать. Отделять стекло от пластика, отдельно складывать батарейки.Чистые игры на Вятке проходят уже в 3-й раз. В этом году в них приняли участие порядка пятидесяти человек. Все они - добровольцы неравнодушные к экологии. В этот раз общими усилиями им удалось собрать, 270 мешков мусора, общим весом более тонны.