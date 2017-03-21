В Кирово-Чепецке состоялся ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки"
Сегодня, 17:46 | Просмотров: 117 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Дружеские связи. Вот что лежит в основе слетающихся в Кирово-Чепецк спортивных ласточек. Чаще остальных здесь бывают гимнастки из Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Пермского края. Но на их фоне хозяйки турнира выделяются, прежде всего, самой многочисленной командой. Поскольку тренерский состав лояльно подходит к выбору спортсменок, закрывая глаза на медальный зачет.
СВЕТЛАНА ДЕВЕТЬЯРОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА:
«Это, в основном, младшие возраста гимнасток. Кто-то выступает в первый раз. Они показывают себя, рекомендуют, а судьи к ним начинают присматриваться».
Быть внимательным, даже на разминке, у начинающих гимнасток негласное правило. Видя, как более старшие девочки готовят себя к показу программы, совсем еще юные грации мысленно копируют их движения. Но подмечаемые моменты далеко не всегда срабатывают на пользу.
ДАША АЛЕКСЕЕВА, ГИМНАСТКА (Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД):
«Ковер не нравится. На нем не крутятся повороты. И булавы, когда падают, отбиваются».
Условия в спорте для всех бывают одинаковые. Под этим утверждением подпишется любой ребенок и взрослый, участвующий в соревнованиях. Художественная гимнастика не исключение. Оценка рождается из уровня мастерства. А оно на турнире из года в год у соперниц идет по возрастающей.
АНЖЕЛИКА ЕГОРОВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА (Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
«Хорошие и сильные. Некоторые сильны в булавах, некоторые в упражнениях».
Из всех предметов любимым у большинства оказался обруч. Но даже работая с ним, гимнастки подвержены немалому риску. Неточное положение обруча в плоскости, его падение, недостаточная работа левой рукой. Это одни из немногих ошибок, свойственных упражнению. Бывают и моменты, когда все они, буквально, сваливаются на голову гимнастки.
ДАША КРИВОШЕЕВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА (Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
«Тогда надо собраться и поверить в себя и делать программу дальше».
К техническому браку участницы относятся спокойно. Из разговоров с ними мы убедились, что на ошибках они учатся и пошагово, от старта к старту, совершенствуют технику и артистизм. Раскрыть себя как спортсменки они хотят только в гимнастике.
КСЕНИЯ ШКИНЕВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА (Г.КИРОВ):
«Там красивые движения. Там подбирают музыку. Мы растягиваемся. У нас появляется сила воли».
Прошедший двухдневный турнир в последующем сыграет свою роль в карьере каждой гимнастки. И одновременно с этим, он ежегодно становится по-весеннему ярким украшением областного сезона. В нем осталось провести заключительное Первенство по групповым упражнениям памяти Евгении Брохес.
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