ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

18 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 55.9793
EURO: 59.6124
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирово-Чепецке состоялся ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки"

Сегодня, 17:46 | Просмотров: 117 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Красота, грация и мастерство. Под таким девизом в Кирово-Чепецке проходит ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки".

Дружеские связи. Вот что лежит в основе слетающихся в Кирово-Чепецк спортивных ласточек. Чаще остальных здесь бывают гимнастки из Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Пермского края. Но на их фоне хозяйки турнира выделяются, прежде всего, самой многочисленной командой. Поскольку тренерский состав лояльно подходит к выбору спортсменок, закрывая глаза на медальный зачет.

В Кирово-Чепецке состоялся ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки"СВЕТЛАНА ДЕВЕТЬЯРОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА:
«Это, в основном, младшие возраста гимнасток. Кто-то выступает в первый раз. Они показывают себя, рекомендуют, а судьи к ним начинают присматриваться».

Быть внимательным, даже на разминке, у начинающих гимнасток негласное правило. Видя, как более старшие девочки готовят себя к показу программы, совсем еще юные грации мысленно копируют их движения. Но подмечаемые моменты далеко не всегда срабатывают на пользу.

В Кирово-Чепецке состоялся ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки"ДАША АЛЕКСЕЕВА, ГИМНАСТКА (Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД):
«Ковер не нравится. На нем не крутятся повороты. И булавы, когда падают, отбиваются».

Условия в спорте для всех бывают одинаковые. Под этим утверждением подпишется любой ребенок и взрослый, участвующий в соревнованиях. Художественная гимнастика не исключение. Оценка рождается из уровня мастерства. А оно на турнире из года в год у соперниц идет по возрастающей.

В Кирово-Чепецке состоялся ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки"АНЖЕЛИКА ЕГОРОВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА (Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
«Хорошие и сильные. Некоторые сильны в булавах, некоторые в упражнениях».
 
Из всех предметов любимым у большинства оказался обруч. Но даже работая с ним, гимнастки подвержены немалому риску. Неточное положение обруча в плоскости, его падение, недостаточная работа левой рукой. Это одни из немногих ошибок, свойственных упражнению. Бывают и моменты, когда все они, буквально, сваливаются на голову гимнастки.

В Кирово-Чепецке состоялся ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки"ДАША КРИВОШЕЕВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА (Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
«Тогда надо собраться и поверить в себя и делать программу дальше».

К техническому браку участницы относятся спокойно. Из разговоров с ними мы убедились, что на ошибках они учатся и пошагово, от старта к старту, совершенствуют технику и артистизм. Раскрыть себя как спортсменки они хотят только в гимнастике.

В Кирово-Чепецке состоялся ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки"КСЕНИЯ ШКИНЕВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА (Г.КИРОВ):
«Там красивые движения. Там подбирают музыку. Мы растягиваемся. У нас появляется сила воли».

Прошедший двухдневный турнир в последующем сыграет свою роль в карьере каждой гимнастки. И одновременно с этим, он ежегодно становится по-весеннему ярким украшением областного сезона. В нем осталось провести заключительное Первенство по групповым упражнениям памяти Евгении Брохес. 


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Печь без дверцы стала причиной пожара в Афанасьевском районе

18:45 18.04.2017


Печь без дверцы стала причиной пожара в Афанасьевском районе

После падения ребенка в культурном центре возбуждено уголовное дело

18:23 18.04.2017


После падения ребенка в культурном центре возбуждено уголовное дело

Александр Галицких возглавил Общественную палату Кировской области

17:40 18.04.2017


Александр Галицких возглавил Общественную палату Кировской области

В Кировской области браконьера оштрафовали на 300 тысяч рублей.

14:19 18.04.2017


В Кировской области браконьера оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Сайты, продающие поддельные полисы ОСАГО, будут блокировать.

11:52 18.04.2017


Сайты, продающие поддельные полисы ОСАГО, будут блокировать.

В Слободском трое молодых людей ограбили 19-летнего инвалида.

11:47 18.04.2017


В Слободском трое молодых людей ограбили 19-летнего инвалида.

В Нолинском районе в детском саду было слишком холодно

11:24 18.04.2017


В Нолинском районе в детском саду было слишком холодно

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирово-Чепецке состоялся ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки"

17:46 18.04.2017


В Кирово-Чепецке состоялся ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки"

Чиновники проверили качество наплавных тротуаров в Вересниках

12:01 18.04.2017


Чиновники проверили качество наплавных тротуаров в Вересниках

Ровно год назад в эфире Вести ФМ вышли первые новости нашего региона

12:00 18.04.2017


Ровно год назад в эфире Вести ФМ вышли первые новости нашего региона

Юные кировчане готовятся к Всероссийскому конкурсу "Синяя птица"

10:45 18.04.2017


Юные кировчане готовятся к Всероссийскому конкурсу "Синяя птица"

Коммунальщики лишили возможности кировских инвалидов-велосипедистов отправиться на соревнования

10:45 18.04.2017


Коммунальщики лишили возможности кировских инвалидов-велосипедистов отправиться на соревнования

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Соревнования по художественной гимнастике "Юная грация"

21.03.2017


Соревнования по художественной гимнастике "Юная грация"

Межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Вятская капель"

01.04.2014


Межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Вятская капель"

Всероссийский турнир по художественной гимнастике

20.12.2010


Всероссийский турнир по художественной гимнастике

В Кирове стартовал межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Вятская капель"

30.03.2015


В Кирове стартовал межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Вятская капель"

Юные грации

31.03.2011


Юные грации

Гимнастика

29.04.2013


Гимнастика

Популярные новости

На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

16.04.2017


На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

В Кирове упал башенный кран

13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

16.04.2017


МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

16.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх