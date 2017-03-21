В Кирово-Чепецке состоялся ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки"

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Красота, грация и мастерство. Под таким девизом в Кирово-Чепецке проходит ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки".Дружеские связи. Вот что лежит в основе слетающихся в Кирово-Чепецк спортивных ласточек. Чаще остальных здесь бывают гимнастки из Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Пермского края. Но на их фоне хозяйки турнира выделяются, прежде всего, самой многочисленной командой. Поскольку тренерский состав лояльно подходит к выбору спортсменок, закрывая глаза на медальный зачет.Быть внимательным, даже на разминке, у начинающих гимнасток негласное правило. Видя, как более старшие девочки готовят себя к показу программы, совсем еще юные грации мысленно копируют их движения. Но подмечаемые моменты далеко не всегда срабатывают на пользу.Условия в спорте для всех бывают одинаковые. Под этим утверждением подпишется любой ребенок и взрослый, участвующий в соревнованиях. Художественная гимнастика не исключение. Оценка рождается из уровня мастерства. А оно на турнире из года в год у соперниц идет по возрастающей.Из всех предметов любимым у большинства оказался обруч. Но даже работая с ним, гимнастки подвержены немалому риску. Неточное положение обруча в плоскости, его падение, недостаточная работа левой рукой. Это одни из немногих ошибок, свойственных упражнению. Бывают и моменты, когда все они, буквально, сваливаются на голову гимнастки.К техническому браку участницы относятся спокойно. Из разговоров с ними мы убедились, что на ошибках они учатся и пошагово, от старта к старту, совершенствуют технику и артистизм. Раскрыть себя как спортсменки они хотят только в гимнастике.Прошедший двухдневный турнир в последующем сыграет свою роль в карьере каждой гимнастки. И одновременно с этим, он ежегодно становится по-весеннему ярким украшением областного сезона. В нем осталось провести заключительное Первенство по групповым упражнениям памяти Евгении Брохес.