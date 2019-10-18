В Кирове стартовали соревнования для настоящих экстремалов "Вятский лось"

Дан старт очередным соревнованиям "Вятский Лось". В течение нескольких дней его участникам придется преодолевать самые разнообразные препятствия. Свой путь по дистанции они начали со стадиона "Прометей".Уже несколько лет подряд соревнование объединяет в себе спортивный туризм и работу пожарно-спасательных подразделений. Для них специально организована "Лига спасателей". Состязание, состоящее из 12 этапов. Все они компактно размещены на стадионе "Прометей". Участники преодолевают полосу препятствий, ликвидируют последствия ДТП, оказывают медицинскую помощь. Кроме кировчан, в прохождении испытаний задействованы команды из Ижевска, Нижнего Новгорода, Перми, Йошкар-Олы.На соревнованиях проверяются командные навыки и слаженность действий пожарных со спасателями. Прохождение этапов направлено на повышение их профмастерства. Эта цель поставлена перед 18-тью командами. В каждой 4 человека. Экзамен максимально приближен к реальной ситуации, которая может возникнуть в любую минуту.Большая часть навыков отрабатывается не в городской, а в природной среде. Организаторы ежегодно меняют место дислокации. Нынче им станет Куменский район. Дистанцию в 70 километров предстоит пройти в два дня. Сильно пересеченная местность, неблагоприятные метеорологические условия, хроническое недосыпание - это лишь малая часть того, с чем участникам придется столкнуться.48 часов непрерывной, причем не только физической, но и умственной работы. И все это при полном отсутствии информации о предстоящих задачах. Какая их команд справиться с ними лучше и быстрее станет известно в воскресенье.